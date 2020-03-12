Üreticiler krizi fırsata çevirdi: Termal kameralar, robotlar ve hava temizleyicileri yok satıyor

Koronavirüs süresince programlanan ve çok satan bazı robotlar enfekte hastalar ve hastane personeli arasında iletişimi sağlıyor.

100 binden fazla kişiyi etkileyen koronavirüs ulaşım, sağlık, ticaret gibi küresel pazarların ivmesini düşürdü. Ancak yine de bazı şirketler virüsün getirdiği tehlike durumundan fayda sağlamak için çalışıyor. Temassız iletişimi sağlayan robotlar, farklı türde dezenfektanlar, karantina odaları virüs sonrası üretilen ve rağbet gösterilen ürünlerden bazıları..

Teması en aza indiren robotlar revaçta

Koronavirüs süresince programlanan ve çok satan bazı robotlar enfekte hastalar ve hastane personeli arasında iletişimi sağlıyor. Robotlar aynı zamanda hastaların ilaç temin etmesine de yardımcı oluyor. Sağlık kontrol otomotı adı verilen robotlar da koronavirüsle revaçta olan ürünlerden biri.

Hava temizleme ürünleri 800 dolardan başlıyor

Koronavirüs ile satışı artan ürünlerden biri de hava temizleme makinaları. Hava temizleyici makinaların reklamlarıda "Koronavirüsü hava akımınızdan çıkaran temizleyicler","Koronavirüsü yenen hava temizleyici" gibi sloganlar kullanılıyor. Salgında fiyatı artan hava temizleyicilerinin ücreti şu anda 800 dolardan başlıyor.

Koronavirüs salgını ile termal kamera satışlarında da büyük bir artış meydana geldi. ThirdEye isimli teknoloji şirketi bir haftada 2 binin üzerinde sipariş aldığını açıkladı.

ThirdEye, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin bu işlemi daha sorunsuz hale getirmek için termal görüntüleme ile donatılabileceğini iddia ediyor. Şirket, koronavirüs salgını ile ilgili yaklaşık 2.000 sipariş aldığını ve cihazları önümüzdeki bir buçuk ay içinde göndereceğini söyledi.

Termal görüntüleme teknolojisi nakliye şirketleri tarafından da rağbet görüyor. Çinli bir otomobil servis şirketi olan Shouqi Limousine & Chauffeur, bazı araçlarına kızılötesi termal görüntüleme teknolojisi ekliyor.

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Satış 100 kat arttı

Koronavirüs, yüksek teknoloji dezenfektan cihazlarının da satışlarını artırdı. Yüksek teknolojili elektrostatik püskürtme tabancaları yüzeyleri maksimum koruma özelliğine sahip. Bazı şirketler dezenfekte tabancalarını koronavirüse özel olarak pazarlıyor.

Earthafe şirketinin kurucusu Jeremiah Gray bu tür dezenfektan tabancalarının normalinden 100 kat daha fazla satıldını söylüyor. Gray anaokulu ve şirketlerde dezenfekte tabancalarının kullandılığını gören kişilerin evlerine de sipariş verdiklerini ifade ediyor.

Teknolojik ürünlerin yanı sıra öksürük ve tükürükten koruyan tuhaf ürünler de alışveriş sitelerinde yerini aldı. Amazon "koronavirüsten koruyan" önü lastikli şapkaları yok satıyor. Koronavirüs tehlikesinden yararlanmak isteyen bazı satıcılar internette satmak istedikleri ürünlerini "Koronavirüs savar" özelliği ile pazarlıyor. Nakliye konteynerleri veya kullanılmayan karavanlar "karantina evi" olarak tanıtılıp satılıyor.

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