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Dünya Utanç tablosu Avrupada 18 bin mülteci çocuk kayıp
AVRUPA

​Utanç tablosu: Avrupa’da 18 bin mülteci çocuk kayıp

Utanç tablosu: Avrupa’da 18 bin mülteci çocuk kayıp

Lost in Europe adlı STK’nın verilerine göre anne babası ya da yanında herhangi bir yetişkin olmadan Avrupa’ya gelen 18 bin 292 sığınmacı çocuk hala kayıp. 2018-2020 yılları arasını kapsayan rapor devlet koruması altındaki çocukları kapsıyor. Kayıp çocukların büyük kısmı Fas, Cezayir ve Eritre uyruklu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Utanç tablosu: Avrupa’da 18 bin mülteci çocuk kayıp
Avrupa ülkelerinde kaybolan çocuk sığınmacıların büyük çoğunluğunun Fas, Cezayir ve Eritre uyruklu olduğu öğrenildi.

Avrupa’da yaşanan sığınmacı dramında korkunç tablo her geçen gün büyüyor. Bu tablonun en karanlık noktalarından birini ise kayıp mülteci çocukların akıbeti oluşturuyor. Son verilere göre yanında annesi babası ya da herhangi bir yetişkin olmadan Avrupa ülkelerine gelen 18 bin 292 sığınmacı çocuğun hâlâ kayıp olduğu belirtildi. Avrupa’da resmi dairelerden alınan rakamlara göre 2018-2020 yılları arasında devlet koruması altında olan 18 bin 292 sığınmacı çocuk kayboldu. Bu sayı, farklı ülkelerden gazetecilerin içinde yer aldığı Lost in Europe adlı data analiz grubu tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Avrupa ülkelerinde kaybolan çocuk sığınmacıların büyük çoğunluğunun Fas, Cezayir ve Eritre uyruklu olduğu öğrenildi. Sayının çok daha yüksek olmasından endişe duyuluyor.

EN FAZLA İTALYA’DA

Lost in Europe’un resmi dairelerden aldığı sayılara göre İtalya’da 5 bin 775, Belçika’da 2 bin 642, Yunanistan’da 2 bin 118, İspanya’da 1889, İsviçre’de 944 kayıp sığınmacı çocuk bulunuyor. Almanya’da Federal Emniyet Teşkilatı’nın verdiği bilgilere göre 2018-2020 yılları arasında bir yetişkinin refakatinde olmayan 7 bin 806 çocuk kayıp olarak bildirildi. Kayıp olarak bildirilen çocukların çoğu Afganistan, Fas ve Cezayirli. Bildirilen çocuklardan 7 bin 82’sinin yeniden bulunduğu öğrenildi.

ÇOK DAHA YÜKSEK OLABİLİR

Araştırmada, Avrupa ülkelerinin refakatçisi bulunmayan sığınmacı çocuklarına ilişkin istatistikleri de düzensiz tuttuğunu ortaya koydu. Fransa, Danimarka ve Romanya’da refakatçisi bulunmayan sığınmacı çocuklarına ilişkin herhangi bir kayıt tutulmazken Bulgaristan’da refakatçisi olan ve olmayan çocukların sayısı ayrı olarak kaydedilmiyor. Düzensiz kayıtlar nedeniyle kayıp çocuk sayısının onbinler düzeyinde olmasından endişe duyuluyor.

SUÇ ÖRGÜTLERİNİN ELİNE DÜŞÜYORLAR

Avrupa’da kaybolan sığınmacı çocukların suç örgütlerinin eline düşmesinden endişe ediliyor. Çocuk mültecilerin bir kısmının, suistimal, fiziki ve cinsel şiddet neticesinde kaybolmuş olabileceği değerlendiriliyor. Europol çocuk sığınmacıların bir kısmının çetelerin eline geçtiği, cinsel istismara maruz kaldığını açıklamıştı.

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