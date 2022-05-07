Uyuşturucunun yeni adresi Avrupa: Europol uyardı

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol), milyarlarca avroluk pazarın genişlemesiyle kıtadaki uyuşturucu tüketiminin arttığına işaret ederek uyarılarda bulundu. Europol’e göre Belçika, Hollanda ve İspanya tüketimin en yaygın olduğu üç ülke.

LİDER BELÇİKA’YI HOLLANDA TAKİP EDİYOR

Avrupa Polis Teşkilatı (Europol) ve Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığını İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) ortak yayımladığı rapora göre, Avrupa pazarı, Güney Amerika’daki üretimin yükselmesi ve Avrupa’daki ham uyuşturucuyu işleme yeteneğinin artmasıyla büyüyor. Avrupa Birliği (AB) ajansları tarafından toplanan verilere göre Belçika, Avrupa’da endüstrinin merkezinde yer alıyor. Belçika’yı Hollanda ve İspanya takip ederken söz konusu rapor Avrupa’nın; uyuşturucunun Asya ve Orta Doğu’ya geçişinde önemli bir transfer merkezi haline geldiğini de ortaya koyuyor.

SENTETİK UYUŞTURUCUNUN MERKEZİ ÇEKYA

Öte yandan sentetik uyuşturucunun temel maddelerinden biri olan metamfetaminin tüketimi de artıyor. Sentetik uyarıcı madde üretiminde ise Çekya önemli rol oynarken, bu uyuşturucular en fazla Doğu Avrupa ülkelerinde kullanılıyor. Yeni veriler Belçika’da da son dönemde sentetik uyarıcı üretiminin önemli ölçüde arttığı yönünde. Geçen yılın nisan ayında Almanya merkezli olmak üzere Hollanda, Belçika, İspanya ve Paraguay’da eş zamanlı olarak narkotik operasyonu gerçekleştirilmiş, onlarca kişi gözaltına alınmıştı. Uluslararası faaliyet gösterdiği iddia edilen söz konusu uyuşturucu çetesine, Güney Amerika’dan Avrupa Birliği ülkelerine 23 ton uyuşturucu getirme suçlaması yöneltiliyor.