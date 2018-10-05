Dünya Eksi 60 derecede makarna yemek
AMERİKA

Eksi 60 derecede makarna yemek

Avrupa Uzay Ajansı'nın Antarktika'da bulunan Concordia Araştırma İstasyonu personeli tarafından çekilen fotoğraf sosyal medyada büyük ilgi gördü. Araştırma İstasyonu’nun çalışanlarının birinin elinde içindeki çatalla tuttuğu, dikey biçimde donan erişte kutuplarda çalışmanın hangi zor koşullar altında gerçekleştiğini gösterdi.

Haber Merkezi Diğer
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) resmi Facebook istasyon çalışanı görseli &quot;Öğle yemeği için dondurulmuş erişte isteyen var mı?&quot; diyerek paylaştı.
Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) resmi Facebook istasyon çalışanı görseli "Öğle yemeği için dondurulmuş erişte isteyen var mı?" diyerek paylaştı.

Kutup koşullarında yemek yemenin dahi ne kadar zor olduğunu esprili bir dille göstermek isteyen Avrupa Uzay Ajansı sosyal medyada ilginç bir fotoğraf paylaştı. Sıcaklığın tam olarak eksi 60 derece ölçüldüğü bir havada çekilen fotoğraf, anormal derecedeki soğuk havanın yiyeceklere olan etkisini gözler önüne serdi.

Antartika Platosu üzerine kurulu Fransız-İtalyan Concordia Araştırma İstasyonu’nun çalışanları, sıcaklığın eksi 60 derece olarak ölçüldüğü havada yiyeceklerle neler olabileceğini denedi.

Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) sosyal medyada paylaştığı karede ‘Dünyanın en izole edilmiş yeri’ olarak bilinen Concordia Araştırma İstasyonu’nun çalışanlarının birinin elinde içindeki çatalla tuttuğu, dikey biçimde donan makarnaya yer verildi.

“Öğle yemeği için dondurulmuş makarna isteyen var mı?” şeklinde paylaşılan fotoğrafta yemeğin soğumaması için dikkatli olunması mesajı ise paylaşılması ise sosyal medyada ilgi ile karşılandı.

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