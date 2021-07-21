​Uzay biletine 28 milyon dolar ödedi

Amazon’un kurucusu milyarder Jeff Bezos ve ekibi uzaya çıktı. Dünyanın en zengin kişisi unvanına sahip olan Bezos’a ait roket şirketi Blue Origin’in New Shepard ismi verilen uzay aracı, 76 kilometre yükseklikte temel fırlatıcılardan ayrıldı ve 90 kilometre yüksekliğe çıkarak dünyaya geri döndü.
- Bezos’a kardeşi Mark Bezos’un yanı sıra iki kişi eşlik etti. Seyahate katılan 18 yaşındaki Oliver Daemen, yaklaşık onbir dakika süren seyahat için 28 milyon dolar ödediğini açıkladı. Öte yandan İngiliz iş insanı Richard Branson 10 gün önce, roketi Virgin Galactic ile uzaya çıkan ilk milyarder olmuştu.