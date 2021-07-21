Uzay biletine 28 milyon dolar ödedi Dünyanın en zengini Jeff Bezos, kardeşi ve 2 kişi ile birlikte uzaya çıkıp dönüş yaptı. 18 yaşındaki Oliver Daemen, 10 dakika süren seyahat için 28 milyon dolar ödedi. Uçuş, pilotsuz gerçekleşmesinin yanı sıra uzaya çıkan en genç ve en yaşlı kişilerin taşınmasıyla da tarihe geçti.

Haber Merkezi 21 Temmuz 2021, 00:00 Son Güncelleme: 21 Temmuz 2021, 04:38 Yeni Şafak