Dünya Uzay turizminde yarış kızışıyor SpaceXin yolcuları 3 gün boyunca dünya çevresinde tur atacak
AMERİKA BİLİM

Uzay turizminde yarış kızışıyor: SpaceX'in yolcuları 3 gün boyunca dünya çevresinde tur atacak

Uzaya turist gönderme yarışında Virgin Galactic ve Blue Origin'in ardından ABD’li uzay mekiği ve roket üreticisi SpaceX, çarşamba günü bir ilke imza atacak. 4 kişilik turist kafilesi yanlarında profesyonel astronot olmadan uzaya gidip 3 gün Dünya yörüngesinde tur atacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uzay turizminde yarış kızışıyor: SpaceXin yolcuları 3 gün boyunca dünya çevresinde tur atacak
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Dünyaca ünlü girişimci Elon Musk’ın şirketi SpaceX tarafından düzenlenen uzay turu üç gün sürecek. "Inspiration4" adı verilen bu ilk tura katılan uzay turistleri, üç günlük gezi boyunca dünyanın çevresinde birkaç kez tur atacak.

Jared Isaacman
Jared Isaacman

SpaceX şirketin organize ettiği bu ilk uzay turuna katılacak dört kişiden biri, 38 yaşındaki Amerikalı girişimci Jared Isaacman olacak.Amerikalı milyarderin bu ziyaret için ne kadar ödeme yaptığı açıklanmadı. Ancak Isaacman’ın onlarca milyon dolar ödediği tahmin ediliyor.

Daha önce Virgin Galactic ve Blue Origin tarafından düzenlenen uzay turları çok kısa sürmüştü. Bu kez yolcular, üç gün boyunca uzayda kalarak süre açısından da yeni bir rekora imza atacak.

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Profesyonel astronot olmadan uzayda ilk tur

Ayrıca herhangi bir profesyonel astronot olmadan yörüngeye sadece amatör yolcuların gönderilecek olması itibarıyla da bu yolculuk tarihi önem taşıyor.

Jared Isaacman, bu geziyle ilgili Netflix kanalında yayımlanan bir belgesele yaptığı açıklamada, “Kesinlikle sıfır risk diye bir şey yok, dünyanın etrafından 28 bin kilometre yol kat edeceğiz. Bu tür ortamlar doğal olarak belli risk içerir.” dedi.

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Uzaya giden kafilede kimler var ?

Jared Isaacman dışındaki talihli macera sever yolcuların isimleri kamuoyu tarafından çok fazla tanınmıyor.

Hayley Arceneaux
Hayley Arceneaux

Pediatri kanseri geçirmesine rağmen bu hastalığı yenen 29 yaşındaki Hayley Arceneaux isimli genç kadın, bu gezide protezle uzaya giden ilk yolcu olma unvanına sahip olacak. Jared Isaacman’ın büyük mali destek sağladığı Memphis kentindeki St Jude hastanesinde çalışan bu genç kadın, yolculukta “umut” yazan koltuğa oturacak.

Chris Sembroski
Chris Sembroski

Dragon kapsülünde “cömertlik” yazan koltuğa ise daha önce ABD Hava Kuvvetleri’nde görevli şu anda uzay sanayinde çalışan 42 yaşındaki Chris Sembroski oturacak.

Sian Proctor
Sian Proctor

Son yolcu ise “koltuğunu arkasında “refah” yazacak olan 51 yaşındaki yer bilimleri profesörü Sian Proctor olacak. Uzaya gidecek dördüncü Afrika kökenli Amerikalı bu yolcu, 2009 yılında NASA için astronot olmak istemiş ancak bu şansı son anda kaybetmişti.

Dragon kapsülü, SpaceX'in kendi üretimi olan Falcon-9 roketi ile ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden hava durumunda beklenmedik bir gelişme yaşanmadığı takdirde çarşamba günü fırlatılacak.

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