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Dünya

Üzerine yakıt boşaltıp çarpmışlardı: Rusya'dan ABD İHA’sını düşüren pilotlara ödül

Karadeniz üzerinde 14 Mart'ta Rus savaş jetleri üzerine yakıt boşalttıkları ABD'ye ait İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) çarparak düşürmüştü. Olay iki ülke arasında gerilime neden olurken Rusya, ABD'ye ait İHA'yı düşüren pilotları ödüllendirdi. Konuya ilişkin açıklama yapan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, söz konusu pilotların cesaret nişanı ile ödüllendirildiğini açıkladı.

19:09 . 22/03/2023 Wednesday
AA
Rusya, Karadeniz'de ABD İHA’sını düşüren pilotları cesaret nişanı ile ödüllendirdi.

Rusya, Karadeniz'de ABD İHA’sını düşüren pilotları cesaret nişanı ile ödüllendirdi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürülmesine sebep olan Rus savaş uçaklarının pilotlarını cesaret nişanı ile ödüllendirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Şoygu’nun Ukrayna’da “özel askeri operasyon”da görevini başarıyla yerine getiren askerlere “altın yıldız” ve “cesaret” nişanı verdiği belirtildi.

Açıklamada, “ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın, özel askeri operasyon nedeniyle ilan edilen geçici durum alanı sınırlarının ihlal etmesini engelleyen Su-27 uçaklarının pilotları cesaret nişanı ile ödüllendirildi.” ifadeleri kullanıldı.

Bakanlığın servis ettiği görüntülerde Şoygu’nun her iki pilota nişan taktığı görüldü.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu

Karadeniz üzerindeki olay

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), 14 Mart'ta, iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz'de ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9'un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD'ye ait MQ-9 tipi İHA'nın Ukrayna'daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.​​​​​​​

Rusya Savunma Bakanı Şoygu ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, 15 Mart'ta, İHA'nın düşmesini telefonda görüşmüştü.



#Karadeniz
#pilotlar
#Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
#ABD İHA'sı
#cesaret nişanı
#MQ-9 tipi İHA
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