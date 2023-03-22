Üzerine yakıt boşaltıp çarpmışlardı: Rusya'dan ABD İHA’sını düşüren pilotlara ödül

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, tartışmalı emeklilik reformuna ilişkin "ülkenin genel çıkarlarını" tercih ettiğini belirterek, "Ve bunun arkasında popülerliğimin düşmesi de söz konusu olsa bile onu (reformu) onaylarım." dedi. Macron, Fransa'nın meşru olarak yöneticilerini seçen yaşlı bir ulus olduğu yorumunu yaparak, "Sendikaların da meşruiyeti vardır, yaptıkları gösterilerle bu reforma karşı olduklarını gösterdiler. Onlara saygı duyuyorum. Ama bu reform gerekli. Fransızlara da söylüyorum, bu (reformu geçirmek) beni mutlu etmiyor. Yapmamayı tercih ederdim. Ama yapmak zorundaydım." ifadesini kullandı.