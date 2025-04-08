Uzmanlardan ölümcül senaryo: Japonya'daki mega depremde 300 bin kişi ölebilir

Japonya hükümeti, yaklaşan büyük depremin yol açabileceği büyük hasar konusunda acil uyarıda bulundu.





Uzmanlar, önümüzdeki 30 yıl içerisinde Japonya'nın Pasifik kıyısındaki Nankai Çukuru'nda 9 büyüklüğünde bir sarsıntı yaşanma ihtimalinin yüzde 80 olduğuna inanıyor.





Hükümetin yeni tahminlerine göre bu felaket en kötü senaryoda 300 bin kişinin ölümüne yol açacak. Bu rakamlara bazı bölgelerde 30 metreyi aşan tsunami dalgalarının neden olduğu 215 bin ölüm de dahil ediliyor.





100 İLE 200 YIL ARASINDA GERÇEKLEŞİYOR

Nankai Çukuru, iki tektonik plakanın sınırıyla oluşmuş, her 100 ila 200 yılda bir büyük depremin meydana geldiği derin bir okyanus çukurudur.





Raporda, en ölümcül senaryoda 2,35 milyon binanın çökme, su baskını ve yangın nedeniyle yıkılacağı öngörülüyor.





Yıkım, 1,44 trilyon sterlin değerinde hasara yol açacak ve yaklaşık 12,3 milyon kişi tahliye edilecek. Bu tahmin, depremden sonraki bir hafta içinde Japonya nüfusunun en az yüzde 10'unun yerinden edileceği anlamına geliyor.





Ölümcül depremlere savunmasız

Japonya, Pasifik Ateş Çemberi olarak bilinen geniş bir sismik aktivite kuşağının üzerinde yer aldığı için ölümcül depremlere karşı özellikle savunmasız.





Bu bölge, birden fazla tektonik plakanın birleşmesi nedeniyle dünyadaki büyük depremlerin yaklaşık yüzde 81'inin kaynağı olarak biliniyor.





EN TEHLİKELİ DEPREM BÖLGESİ

En tehlikeli bölgelerden biri de Filipin Denizi Plakası'nın Avrasya Plakası'nın altına itildiği Nankai Çukuru.





900 kilometrelik bu hendek, mega deprem olarak bilinen son derece büyük ve son derece ölümcül sarsıntılar üretme potansiyeline sahip.





YILLAR SONRA İLK KEZ ALARM VERİLDİ

Geçtiğimiz yıl Japonya hükümeti, güneybatı Japonya'yı vuran 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk kez Nankai Çukuru megadepremi uyarısında bulunmuştu.



