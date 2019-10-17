Van'daki Kırgız Türklerinden harekata destek: Burada PKK ile mücadelede ön saflarda yer alıyoruz

Geleneksel Türk kültürünü tanıtma ve yeni nesillere sevdirme adına ilçenin Van Gölü kıyısındaki Ünseli Mahallesi'nde kurulan Atayurt Projesi'nin Koordinatörü Kenan Aytaç, Van Muradiye Atayurt Kırgız Türkleri olarak, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan Türk ordusunu canı gönülden destekliyoruz. 1982 yılından beri Türkiye'de yaşayan Kırgız Türkleriyiz. Zaten burada PKK ile mücadelede ön saflarda yer alıyoruz. Bundan sonra da ihtiyaç olursa gözümüzü kırpmadan canı gönülden gidip ordumuza destek vermeye hazırız. Bizler burada yaşıyoruz ama gönlümüz her daim orada görev yapan Türk ordusunun yanında. Biz buradan orada görev yapan tüm askerlerimize kucak dolusu sevgiler selamlar gönderiyoruz. Allah onların ayağına taş değdirmesin diye konuştu.