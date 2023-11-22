Vanuatu ve Endonezya'da iki büyük deprem

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Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun Port Orly kasabasının 98 kilometre açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Avustralya Tsunami Uyarı Merkezi (JATWC), tsunami tehlikesinin olmadığını açıkladı.
Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 93 kilometre batısında olan 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 119 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.