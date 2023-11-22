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Dünya

Vanuatu ve Endonezya'da iki büyük deprem

Endonezya 6 büyüklüğünde, Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu da 6,7 büyüklüğünde deprem sarsıldı. Depremler sonrası ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi.

08:56 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 08:59 - 22/11/2023 Çarşamba
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Vanuatu'nun Port Orly kasabasının 98 kilometre açıklarında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.


22 kilometre derinlikte kaydedilen depremde, ilk belirlemelere göre can veya mal kaybı bildirilmedi

.

Avustralya Tsunami Uyarı Merkezi (JATWC), tsunami tehlikesinin olmadığını açıkladı.


Endonezya'da 6 büyüklüğünde deprem


ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü ülkenin doğusunda bulunan Halmahera Adası'ndaki Tobelo bölgesinin 93 kilometre batısında olan 6 büyüklüğündeki depremin, yerin 119 kilometre derinliğinde kaydedildiğini bildirdi.


Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu, tsunami tehlikesi olmadığını açıklarken, olası artçı sarsıntılar konusunda uyardı.





#Vanuatu
#Deprem
#Endonezya
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