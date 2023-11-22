Vanuatu ve Endonezya'da iki büyük deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.