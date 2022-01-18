Dünya Vatikan Başbakanı Kardinal Parolin Kovid-19a yakalandı
AVRUPA

Vatikan Başbakanı Kardinal Parolin Kovid-19'a yakalandı

Vatikan Devlet Sekreteri Kardinal Pietro Parolin'in Kovid-19'a yakalandığı bildirildi. Vatikan'ın resmi yayın organlarından Vatican News sitesinin haberine göre, Devlet Sekreteri Kardinal Parolin ile Devlet Sekreteri Vekili Monsenyör Pena Parra, Kovid-19’a yakalandı.

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Haber Merkezi AA
Vatikan Başbakanı Kardinal Parolin Kovid-19a yakalandı
Vatikan

Kardinal Parolin’in hafif semptomlarının bulunduğu, Monsenyör Parra'nın ise herhangi bir semptomunun bulunmadığı kaydedildi.

Her iki ismin de kendilerini karantinaya aldığı ve 3'üncü doz aşılarının da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu arada İtalyan basını, Kardinal Parolin ve Monsenyör Parra'nın Kovid-19'a yakalanmasını, "Papa'nın yakın çalıştığı kişiler Kovid-19" ifadeleriyle aktardı.

Vatikan, kısa süre önce salgın tedbirlerini sıkılaştırmıştı. Bu kapsamda, tüm kapalı alanlarda "Ffp2" model maske kullanma zorunluluğu getirilmiş, Vatikan'da çalışan ve ziyaret yapan herkes için aşı yaptıranların, Kovid-19 geçirenlerin ya da negatif test sonucu gösterenlerin alabildiği "Yeşil Geçiş" belgesini zorunlu olmuştu.

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