Vatikan Başbakanı Kardinal Parolin Kovid-19'a yakalandı

Kardinal Parolin’in hafif semptomlarının bulunduğu, Monsenyör Parra'nın ise herhangi bir semptomunun bulunmadığı kaydedildi.

Her iki ismin de kendilerini karantinaya aldığı ve 3'üncü doz aşılarının da olduğu bilgisi paylaşıldı.

Bu arada İtalyan basını, Kardinal Parolin ve Monsenyör Parra'nın Kovid-19'a yakalanmasını, "Papa'nın yakın çalıştığı kişiler Kovid-19" ifadeleriyle aktardı.

Vatikan, kısa süre önce salgın tedbirlerini sıkılaştırmıştı. Bu kapsamda, tüm kapalı alanlarda "Ffp2" model maske kullanma zorunluluğu getirilmiş, Vatikan'da çalışan ve ziyaret yapan herkes için aşı yaptıranların, Kovid-19 geçirenlerin ya da negatif test sonucu gösterenlerin alabildiği "Yeşil Geçiş" belgesini zorunlu olmuştu.

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