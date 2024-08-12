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Dünya

Vatikan'dan İran'a diyalog çağrısı

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Pezeşkiyan'a Vatikan'ın Orta Doğu'da yaşananlara ilişkin ciddi endişesini dile getirdiği, çatışmanın yayılmasından kaçınılması ve diyalog çağrısı yaptığı belirtildi.

14:45 - 12/08/2024 Pazartesi
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Kardinal Parolin ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan
Kardinal Parolin ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan
Vatikan
Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kardinal Parolin ile Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bu sabah bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.


Açıklamada, "Kardinal Parolin, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı göreve başlamasından ötürü tebrik ederken, ortak çıkarları ilgilendiren konuları ele aldılar. Kardinal, Vatikan'ın Orta Doğu'da yaşananlarla ilgili ciddi endişelerini dile getirerek, devam eden bu ağır çatışmanın yayılmasından kaçınılması için her tür önlemin alınması gerektiğini yineledi ve bunun yerine diyalog, müzakere ve barışın tercih edilmesi gerektiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.





#Vatikan
#Pezeşkiyan
#İran
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