Vatikan'dan İran'a diyalog çağrısı

Açıklamada, "Kardinal Parolin, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ı göreve başlamasından ötürü tebrik ederken, ortak çıkarları ilgilendiren konuları ele aldılar. Kardinal, Vatikan'ın Orta Doğu'da yaşananlarla ilgili ciddi endişelerini dile getirerek, devam eden bu ağır çatışmanın yayılmasından kaçınılması için her tür önlemin alınması gerektiğini yineledi ve bunun yerine diyalog, müzakere ve barışın tercih edilmesi gerektiğini belirtti." ifadeleri kullanıldı.
Kardinal Parolin ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan
Vatikan
Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Kardinal Parolin ile Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın bu sabah bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
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18 saat önce