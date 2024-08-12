Vatikan'dan İran'a diyalog çağrısı

Son yüzyıl’da İslâm dünyasında iki hâdise aynı anda cereyan ediyor: Bir yandan Müslüman Türkiye bitiriliyor, laik Türkiye icat ediliyor; öte yandansa laik İran bitiriliyor ve Paris’ten bir Fransız Havayolları uçağı ile Tahran’a gönderilen Humeyni’nin liderliğinde yapılan İslâm Devrimi ile Şiî İran’ın önü açılıyor. Müslüman Türkiye’nin (Osmanlı’nın) bitirilişi de, Şiî İran’ın önünün açılışı da bizim irademizin eseri değil. Bunu zihninize kazıyın. OSMANLI DURDURULDU, BOŞLUĞU İRAN’IN DOLDURMASI SAĞLANIYOR