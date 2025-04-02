Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: İyileşme süreci devam ediyor

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Papa'nın moralinin yerinde, genel sağlık durumunun stabil, kan testlerinin de normal olduğu kaydedildi. Papa'nın fiziki aktivitelerinde, solunumunda ve sesini kullanmasında düzelmenin devam ettiği aktarılan açıklamada, yüksek akımlı oksijen desteğinin ise genellikle gece saatlerinde ve gerektiğinde uygulandığı bilgisi paylaşıldı.