Vatikan'dan Papa'nın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama: İyileşme süreci devam ediyor

Papa Franciscus'un akciğer enfeksiyonu tablosunda hafif iyileşmeler kaydedildiği bildirildi.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Şubat ayında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 14 Şubat'ta Roma'daki Gemelli Hastanesi'ne kaldırılan, burada çift taraflı zatürre teşhisiyle tedavi gördükten sonra 23 Mart'ta taburcu edilen 88 yaşındaki Papa'nın akciğer enfeksiyonu tablosunda hafif iyileşmeler kaydedildiği belirtildi.
Solunumda düzelme devam ediyor
Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Papa'nın moralinin yerinde, genel sağlık durumunun stabil, kan testlerinin de normal olduğu kaydedildi. Papa'nın fiziki aktivitelerinde, solunumunda ve sesini kullanmasında düzelmenin devam ettiği aktarılan açıklamada, yüksek akımlı oksijen desteğinin ise genellikle gece saatlerinde ve gerektiğinde uygulandığı bilgisi paylaşıldı.