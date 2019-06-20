Veliaht işte şimdi yandı

Birleşmiş Milletler (BM) uzun süredir beklenen Cemal Kaşıkçı cinayeti raporunu açıkladı. Raporda Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan tarafından katledildiği ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi’nin de sorumlu olduğuna değinildi. Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard tarafından hazırlanan raporda Veliaht Prens Muhammed bin Selman’a yaptırım uygulanması ve mal varlığına el koyulması istendi.

Cemal Kaşıkçı

SUUDİ ARABİSTAN SORUMLU

Cinayete dair ses kayıtlarına da ulaşıldığı belirtilen rapora ilişkin öne çıkan bazı kısımlar ise şöyle: Kaşıkçı, uluslararası hukuka göre Suudi Arabistan’ın sorumlu olduğu, kasten ve taammüden (tasarlayarak) gerçekleşen bir yargısız infazın kurbanı oldu. Suudi Arabistan, bir gazeteciyi öldürerek, BM’nin temel ilkelerinden biri olan ifade özgürlüğünün korunması ilkesine aykırı bir eyleme girdi.

MAL VARLIĞINA EL KOYULSUN

Özel Raportör, Veliaht Prens de dahil olmak üzere üst düzey Suudi yetkililerin bireysel sorumluluğunun daha fazla araştırılmasına haklı neden teşkil eden güvenilir kanıtlar bulunduğunu tespit etti. Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin yaptırımlar Veliaht Prens ve onun yurt dışındaki kişisel mal varlıklarını da kapsamalıdır. Suudi Arabistan Veliaht Prensi, güvenilir kanıtlar olduğu gerekçesiyle Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturulmalıdır. BM adli raporuna göre Veliaht Prens ve diğer üst düzey yetkililer cinayetten sorumludur.

TÜRKİYE’DEN ÖZÜR DİLEMELİ

Suudi Arabistan Türk hükümetinden özür dilemeli. Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın ölümü uluslararası bir suçtur. Cemal Kaşıkçı kasti ve önceden tasarlanmış bir infazın kurbanıdır. Kaşıkçı’nın öldürüldüğü İstanbul konsolosluğundaki kayıtlarda Suudi yetkililerden birinin “Seni almaya geliyoruz” dediği duyulmuştur. Kayıtlarda Kaşıkçı’nın işbirliğini kabul etmemesi üzerine bir arbede yaşandığı ve Suudi gazetecinin nefes nefese kaldığı işitilmiştir. Türkiye ve başka ülkelerin istihbarat servisleri, Kaşıkçı’ya sakinleştirici iğne enjekte edildiğini ve plastik bir çanta kullanılması sonrası nefessiz kaldığını öne sürmüştür.

REKLAM

BAZI NOKTALAR KARANLIKTA BIRAKILDI

Kaşıkçı’nın infaz edilmesinden sekiz ay sonra Suudi Arabistan hukuki sorumluluklarını yerine getirmemiş, bazı hususlar karanlıkta bırakılmıştır. Suudi yetkililer hala Kaşıkçı’nın kalıntılarının nerede olduğunu açığa çıkarmadı.

Kan donduran diyaloglar

Kaşıkçı’nın cenazesini parçalayan adli tıp uzmanı Abduh et-Tubeyki

* ÖNCE YERDE KESECEĞİM

* EKLEMLER AYRILACAK

* ÇANTAYA SIĞMAZ, ÇOK AĞIR

Raporda, Türk istihbaratının aktardığı söylenen bazı konuşma kayıtlarına ortaya çıktı. Kaşıkçı başkonsolosluğa girmeden birkaç dakika önce infaz ekibinden Adli Tıp Uzmanı Salah Muhammed Abduh et-Tubeyki ve Suudi Arabistan istihbarat servisindeyken Veliaht Prens Bin Selman'ın yakın ekibine dahil olan Mahir Abdulaziz Mutreb arasındaki diyaloglar da raporda yer buldu. Buna göre Suudi Arabistan istihbarat servisindeyken Veliaht Prens Bin Selman'ın yakın ekibine dahil olan Kaşıkçı cinayetinin ele başı Mahir Abdulaziz Mutreb, Tubeyki'ye, Kaşıkçı'nın cesedini çantaya koymanın mümkün olup olmadığını soruyor.

SENİ UYUŞTURUP BAYILTACAĞIZ

Buna karşılık Tubeyki, “Hayır, çok ağır.” şeklinde yanıt veriyor. Tubeyki, daha sonra, “Kolay olacak. Eklemler ayrılacak. Bedeni ağır. Önce yerde keseceğim. Plastik çantalar alır ve parçalara ayırırsak biter. Her birini saracağız.” ifadelerini kullanıyor. Konuşmanın sonunda, Mutreb, Kaşıkçı'yı kastederek “kurbanlık hayvanın” gelip gelmediğini soruyor ve geldiği yanıtını alıyor. İnfaz timinden Mutreb, Kaşıkçı'nın oğluna bir mesaj göndermesini istiyor. Kaşıkçı, “Ne demeliyim? Yakında görüşürüz? Kaçırılmadan bahsedemem.” deyip bu teklifi reddetmesi üzerine birçok kez “Kısa kes.” yanıtını alıyor. Karşılıklı birkaç dakika süren diyaloğun ardından ekip, Kaşıkçı'ya “Seni uyuşturup bayıltacağız.” diyor.

Suud’a para vermeyin

BM raporunda yaptırım uygulaması ve yaptırımların Suudi Arabistan Veliaht Prensi’ni de içermesi gerektiğinin özellikle altını çizdi. Raporda üye ülkelere ayrıca, özel olarak geliştirilen gözetim araçlarının ihracatı, satışı, devri, kullanımı veya hizmetinin verilmesi konusunda, insan haklarına uygun bir koruma rejimi uygulanana kadar Suudi Arabistan ve diğer devletlere derhal moratoryum uygulamaları uyarısı yapıldı.

Kuvvetle destekliyoruz

Mevlüt Çacuşoğlu

BM’nin Cemal Kaşıkçı cinayeti raporuna ilk yorum Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan geldi. Çavuşoğlu, “BM’nin Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasına, sorumlularının hesap vermesine yönelik tavsiyelerini kuvvetle destekliyoruz” dedi.



