Veliaht yeni Camp David peşinde

Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda vahşice katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinden sorumlu tutulan Veliaht Prens Muhammed bin Selman, suçlamalardan kendini kurtarmak için her yolu denemeye devam ediyor. İngiltere merkezli The Middle East Eye sitesi başyazarı David Hearst, Muhammed bin Selman’ın ABD’deki karar alıcılar nezdinde hasar gören imajını toparlamak için Benjamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump’ın ev sahipliğinde el sıkışmaya hazırlandığını yazdı. Hearst olası planı, 1978 yılında Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ile İsrail Başbakanı Menahem Begin arasında ABD Camp David’de imzalanan barış anlaşmasına benzetti.

OLAĞANÜSTÜ ÇIKIŞ ARIYORLAR

Kaşıkçı cinayeti sonrası kurulan çalışma grubunun önerisi olduğu belirtilen fikre göre, “olağanüstü bir çıkış yapılmadan, kongrenin peş peşe Suudi Arabistan aleyhine aldığı kararlarla Prens Muhammed için hayati öneme sahip ABD ile ilişkilere sekteye uğratma tehlikesinin bulunduğu” belirtildi. Haberde Riyad’da ABD’li Cumhuriyetçi senatörlerin “aldatılmışlık duygusu” yaşadığı ve bu durumun iki ülke arasındaki ilişkilere zarar vereceğine ilişkin hesaplar yapıldığına dikkat çekildi. Hearst, çalışma grubundan bir kaynağının, tartışılan fikirler arasında Veliaht Prens Muhammed’in İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Trump’ın ev sahipliğinde el sıkışmasının da yer aldığını ve gruptakilerin çoğunun bu teklife olumlu yaklaştığını ileri sürdü.

HEDEF CUMHURİYETÇİLER

Camp David formülünün, ABD’de özellikle Cumhuriyetçi Parti’den Veliaht Prens’e yönelik öfkeyi yatıştırmaya yönelik olduğu belirtildi. ABD Senatosu önceki gün Kaşıkçı cinayetinden Veliaht Prens Muhammed’i sorumlu tutan ortak karar tasarısını kabul etmişti.

REKLAM

Mısır Devlet Başkanı Enver Sedat ve İsrail Başbakanı Menachim Begin, 1978’de Camp David’de anlaşma sonrası ABD Başkanı Jimmy Carter ile kameraların karşısına geçerek el sıkışmıştı. Sedat, 1981 yılında Kahire’de düzenlenen bir suikast sonucu öldürülmüştü.

Netanyahu hazırlık yapıyor

İsrail merkezli Hadashot TV geçen hafta sonu bir haber yayımlayarak, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Suudi Arabistan ile ilişkileri birkaç ay içinde resmiyete dökeceğini ileri sürmüştü. Habere göre, İsrail istihbaratı Mossad’ın başkanı Yossi Cohen ve ABD, önümüzdeki yıl ülkede yapılacak seçimler öncesi açıklanması planlanan ilişkilerin resmileştirilmesi için diplomatik görüşmeler yürütüyordu.

Veliaht’ın çevresine ayar

İngiliz Financial Times (FT) gazetesi ise Veliaht Prens’in çevresinin değiştirileceğini belirtti. Yazıda, Kral Selman’ın, oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yakın çevresinde değişikliğe gidilmesini istediği yer aldı. Gazete, cinayet sonrası Veliaht Prens’in en yakın danışmanı Suud el-Kahtani’nin görevden alındığına işaret ederek, eskiden Kahtani tarafından yürütülen Medya İşleri Merkezi’nin kapatılma ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı. FT olası isimler arasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr’in de bulunduğuna işaret etti.

Takas teklifi

Yemen’de Husilerin Yüksek Devrim Konseyi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın çocuklarının talep etmesi veya rıza göstermesi durumunda esir takası kapsamında Suudi Arabistan’dan Kaşıkçı’nın cesedini isteyeceklerini açıkladı.

30 dakikada suçlu bulunur

CIA’in Senatoda verdiği Kaşıkçı cinayeti brifingine atıfta bulunan Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Bob Corker, “Hayatımda bu kadar ikna edici delilin olduğu bir istihbarat brifingi görmedim” dedi. Corker, Veliaht Prens’in ABD’de bir mahkemeye çıktığı taktirde 30 dakikada suçlu bulunacağını vurgulayarak, “Konsolosluk içinde gazeteci öldürmenin sorumluluğundan kaçabileceğini düşünen 33 yaşında bir Veliaht Prens olamaz” ifadelerini kullandı.