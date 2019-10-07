Dünya Veliahtın emri olmasa öldürülmezdi
ORTADOĞU

Veliaht’ın emri olmasa öldürülmezdi

BM Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın emri olmadan işlenemeyeceğini yazdı. Callamard, “Benim soruşturmam, cinayeti işleyenlerle MBS arasında onun kabul ettiğinden daha yakın bir ilişki olduğunu gösteriyor” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard, Washington Post gazetesi için kaleme aldığı makalede, Cemal Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın emri olmadan işlenemeyeceğini yazdı.

Agnes Callamard

Callamard, "Muhammed bin Selman Kaşıkçı cinayetinin sorumluluğunu üstlenemiyor ve emri altındaki kişileri de suçlayamıyor" başlıklı makalede, "Benim soruşturmam, cinayeti işleyenlerle Muhammed bin Selman arasında onun kabul ettiğinden daha yakın bir ilişki olduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Raportör Callamard ayrıca, "Sorumluluk sahibi bir devlet adamı, bu sorumluluğu almak için 12 ay boyunca inkar ve dezenformasyon kullanmazdı. Sorumluluk sahibi bir devlet adamı, Kaşıkçı cinayetine yol açan hoşgörüsüzlük ve baskı politikasını görmezden gelmeyi sürdürmezdi" eleştirisinde bulundu.

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