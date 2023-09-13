Venedik'e giriş paralı olacak

Turizm denilince akla gelen başlıca yerlerden biri İtalya'nın kanallarıyla ünlü şehri Venedik. Kanalların üstüne kurulu tarihi yapısıyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Kente girişlerin rezervasyona bağlanması ve günübirlik girişlerden "ayakbastı" ücreti alınması ise yıllardır gündemde.

Son olarak, Venedik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Venedik Belediye Meclisi, kente günübirlik gelen turistlerden giriş ücreti alınmasına ilişkin belediye yönetiminin gündeme getirdiği kararı, oy çokluğuyla onayladı.

Alınan bu kararın amacının, kentin hassas yapısına uygun olarak belirli dönemlerde günübirlik turizmin önüne geçmek olduğu belirtildi.

Alınan bu kararın amacının, kentin hassas yapısına uygun olarak belirli dönemlerde günübirlik turizmin önüne geçmek olduğu belirtildi.

"Yılın belirli günlerinde şehri yaşanmaz hale getiren kitle turizminden şehri koruyacak bir sistem bulmaya çalışmalıyız. Büyük bir tevazu ile test yapacağız, kimseye zarar vermemeye çalışacağız."

"Yılın belirli günlerinde şehri yaşanmaz hale getiren kitle turizminden şehri koruyacak bir sistem bulmaya çalışmalıyız. Büyük bir tevazu ile test yapacağız, kimseye zarar vermemeye çalışacağız."

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, belediye meclisinde kabul edilen kararın ardından yaptığı açıklamada, bunun aşırı turist yoğunluğunu düzenleyici bir adım olduğunu savunarak,

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, belediye meclisinde kabul edilen kararın ardından yaptığı açıklamada, bunun aşırı turist yoğunluğunu düzenleyici bir adım olduğunu savunarak,

Kararı destekleyen çevreler olsa da bazıları bu kararın, Venedik’i giriş ücreti ödenen bir açık hava müzesi ya da oyun parkı gibi bir şeye dönüştüreceği tepkisini dile getirdi.