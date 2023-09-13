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Dünya

Venedik'e giriş paralı olacak

Dünyanın en çok ziyaret edilen gondollarıyla ünlü İtalya'nın tarihi Venedik kentinde günlük turist akınlarını kontrol edebilme amacıyla şehre günübirlik gelecek turistlerden giriş ücreti alınması kararı resmiyet kazandı. Venedik Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, günübirlik gelen turistlerden giriş ücreti isteneceği uygulamanın, 2024'ün bahar aylarında turist yoğunluğunun arttığı günlerde devreye alınması bekleniyor. Peki bu giriş ücreti ne kadar? Ve bu ücretten kimler muaf olacak? İşte detaylar...

Seren Som
11:12 . 13/09/2023 Çarşamba
AA
Venedik (Arşiv)

Venedik (Arşiv)

Turizm denilince akla gelen başlıca yerlerden biri İtalya'nın kanallarıyla ünlü şehri Venedik. Kanalların üstüne kurulu tarihi yapısıyla Venedik, her yıl milyonlarca turisti ağırlıyor. Kente girişlerin rezervasyona bağlanması ve günübirlik girişlerden "ayakbastı" ücreti alınması ise yıllardır gündemde.

Oy çokluğuyla kabul edildi

Son olarak, Venedik Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Venedik Belediye Meclisi, kente günübirlik gelen turistlerden giriş ücreti alınmasına ilişkin belediye yönetiminin gündeme getirdiği kararı, oy çokluğuyla onayladı.

Giriş ücreti ne kadar?

Buna göre, günübirlik gelen turistlerden 5 avroluk giriş ücretinin isteneceği uygulamanın, 2024'ün bahar aylarında turist yoğunluğunun arttığı günlerde devreye alınması bekleniyor.

Belediye meclisinin belirleyeceği takvim doğrultusunda, 2024'te yoğun geçmesi beklenen 30 ayrı günde günübirlik turistlerden giriş ücreti alınacak.

Kimler bu ücretten muaf olacak?

Venedik Belediyesi sınırları içerisindeki tesislerde konaklayanlar, Venedik’in içinde bulunduğu Veneto Bölgesi'nde ikamet edenler, 14 yaş altı çocuklar, bakıma muhtaç olanlar, spor müsabakalarına katılanlar, seyahate çıkan lise öğrencileri bu ücreti ödemekten muaf tutulacak.

  • Alınan bu kararın amacının, kentin hassas yapısına uygun olarak belirli dönemlerde günübirlik turizmin önüne geçmek olduğu belirtildi.

'Turizminden şehri koruyacak bir sistem bulmaya çalışmalıyız'

Venedik Belediye Başkanı Luigi Brugnaro, belediye meclisinde kabul edilen kararın ardından yaptığı açıklamada, bunun aşırı turist yoğunluğunu düzenleyici bir adım olduğunu savunarak,
"Yılın belirli günlerinde şehri yaşanmaz hale getiren kitle turizminden şehri koruyacak bir sistem bulmaya çalışmalıyız. Büyük bir tevazu ile test yapacağız, kimseye zarar vermemeye çalışacağız."
ifadelerini kullandı.

Giriş ücretine tepki

Kararı destekleyen çevreler olsa da bazıları bu kararın, Venedik’i giriş ücreti ödenen bir açık hava müzesi ya da oyun parkı gibi bir şeye dönüştüreceği tepkisini dile getirdi.







#Venedik
#Avrupa
#Turist
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