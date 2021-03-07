Dünya Venezuela Devlet Başkanı Maduro Rus aşısı oldu
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro Rus aşısı oldu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısından yapıldı. Maduro sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Anı paylaşıyorum. Sputnik V'nin ilk doz aşısını aldım" ifadelerini kulllandı.

Haber Merkezi AA
Maduro, yaptırım ve engellemelere rağmen halkın hayatını kurtarmak için büyük bir özveriyle mücadele ettiklerini söyledi.
Maduro, yaptırım ve engellemelere rağmen halkın hayatını kurtarmak için büyük bir özveriyle mücadele ettiklerini söyledi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya Rusya'nın yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısından yapıldı.

Twitter hesabından aşı olduğu videoyu paylaşan Maduro, "Anı paylaşıyorum. Sputnik V'nin ilk doz aşısını aldım. Bu aşı ile sağlık personelimizin büyük bir kısmını aşıladık ve tüm halkımızı korumak için başka aşıları da ekleyerek hazırlık yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Büyük özveri ile mücadele ediyorlar"

Öte yandan Sputnik V aşısının 2'nci sevkiyatının da ülkeye ulaştığını belirten Maduro, yaptırım ve engellemelere rağmen halkın hayatını kurtarmak için büyük bir özveriyle mücadele ettiklerini kaydetti.

Ülkede 141 bin 885 kişi virüse yakalanırken, 1378 kişi yaşamını yitirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro Rus aşısı oldu
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Venezuela Devlet Başkanı Maduro Rus aşısı oldu
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Sputnik V koronavirüs aşısının ilk dozunu aldığını duyurdu. Aşının uygulandığı anları da paylaşan Maduro, 'Bu aşı ile sağlık personelimizin büyük bir bölümünü aşıladık ve tüm halkımızı korumak için başka aşılar da ekleyerek kendimizi hazırlıyoruz' ifadelerini kullandı.


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