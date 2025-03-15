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Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Rusya lideri Putin ile görüştü

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Rusya lideri Putin ile görüştü

08:2515/03/2025, Cumartesi
AA
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Maduro, Putin ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.
Maduro, Putin ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile video konferans yoluyla bir görüşme gerçekleştirdi. İki liderin yaptığı görüşmede, enerji sektörü de dahil olmak üzere birçok alanda ikili işbirliğini genişletme konusunda anlaşmaya varıldı.

Ulusal basında çıkan habere göre, iki liderin yaptığı görüşmede, enerji sektörü de dahil olmak üzere birçok alanda ikili işbirliğini genişletme konusunda anlaşmaya varıldı.

Putin, Rusya ile Venezuela arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını belirterek, "Stratejik ortaklık ve işbirliği konusunda tamamen mutabakata vardık. Bu anlaşma, ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için sağlam bir temel oluşturacak. 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarında sizi Rusya'da görmekten mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.

Maduro ise mevkidaşı Putin'in kendisini 9 Mayıs'taki Zafer Günü kutlamalarına davet etmesinden memnuniyet duyduğunu belirterek, "Giderek güçlenen, özellikle enerji alanındaki işbirliğimiz dahil olmak üzere, çeşitli sektörlerde ilişkilerimizi en üst düzeye çıkarıyoruz. Sizi yeniden Rusya'da görmekten memnun olacağım." dedi.

#Devlet Başkanı Nicolas Maduro
#Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
#Venezuela

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