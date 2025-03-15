Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Rusya lideri Putin ile görüştü

Ulusal basında çıkan habere göre, iki liderin yaptığı görüşmede, enerji sektörü de dahil olmak üzere birçok alanda ikili işbirliğini genişletme konusunda anlaşmaya varıldı.

Putin, Rusya ile Venezuela arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine ulaştığını belirterek, "Stratejik ortaklık ve işbirliği konusunda tamamen mutabakata vardık. Bu anlaşma, ikili ilişkilerimizi daha da geliştirmek için sağlam bir temel oluşturacak. 9 Mayıs Zafer Günü kutlamalarında sizi Rusya'da görmekten mutluluk duyarım." ifadelerini kullandı.