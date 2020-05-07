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Dünya Venezuela lideri Maduroya darbe girişiminde bulunan ABDli Maduroyu ABDye kaçıracaktık
AMERİKA

Venezuela lideri Maduro'ya darbe girişiminde bulunan ABD'li: Maduro’yu ABD’ye kaçıracaktık

Venezuela lideri Maduro'ya darbe girişiminde bulunan ABD'li: Maduro’yu ABD’ye kaçıracaktık

Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen ve gözaltına alınan ABD’li Luke Denman, ülkeye giriş planlarının Maduro’yu kaçırarak ABD’ye götürmek olduğunu söyledi. Denman’ın itiraf görüntüleri ise Venezuela Devlet Televizyonu’nda yayınlandı.

Haber Merkezi DHA
Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya geçtiğimiz günlerde darbe girişiminde bulunuldu.
Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya geçtiğimiz günlerde darbe girişiminde bulunuldu.

Venezulea’da darbe girişimde bulunduğu iddia edilen 8 kişi, 5 Mayıs’ta gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 8 kişinin arasında Luke Denman ve Airan Berry adında 2 ABD’linin de bulunduğu ortaya çıkmış ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Karakas’taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores’te düzenlediği basın toplantısında ABD’nin bu darbe girişiminin arkasında olduğunu öne sürmüştü.

DARBE BAŞARILI OLSAYDI 50-100 BİN DOLAR PARA ALACAKTIM

  • Venezuela Devlet Televizyonu’nda yayınlanan görüntülerde, gözaltına alınan ABD’lilerden biri olan Luke Denman’a sorular sorulduğu görüldü. Denman, Maduro’nun kaçırılarak ABD’ye götürülmesinde başarılı olduğu takdirde 50 bin ila 100 bin dolar arası para alacağını belirtti. Venezuela’ya daha önce gelip gelmediği sorulan Denman, “Bu ilk gelişim” yanıtını verdi.

DHA
Gözaltına alınan ABD’lilerden biri olan Luke Denman darbe girişimini anlattı.

HAVALİMANI KONTROL ALTINA ALINARAK MADURO KAÇIRILACAKTI

Denman’ın aldığı görevin detayları ortaya çıktı. Söz konusu plana göre Denman’ın, havalimanını kontrol atlına alarak Maduro’nun ABD’ye götürülmesini kolaylaştıracağı ifade edildi.

Öte yandan, darbe girişiminde bulunduğu iddia edilen Denman ve Berry’nin Venezuela’da yargılanacağı belirtildi.

  • Devlet Başkanı Maduro’nun ise “Donald Trump bu istilanın baş sorumlusudur” ifadelerini kullandığı bildirildi.

Venezuela lideri Maduro’ya darbeyi planlayan ABD'li yeşil bereli asker çıktı
DÜNYA
Venezuela lideri Maduro’ya darbeyi planlayan ABD'li yeşil bereli asker çıktı

POMPEO: VATANDAŞLARIMIZI ALMAK İÇİN HER YOLU KULLANACAĞIZ

Öte yandan konuya ilişkin açıklamalarda bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Venezuela'da darbe yapma hazırlığında bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan Amerikan vatandaşlarını geri almak için ‘her yolu’ kullanacaklarını belirtti.

Maduro askerlerle birlikte gövde gösterisi yaptı
OYNAT 01:30
Maduro askerlerle birlikte gövde gösterisi yaptı
Aylardır büyük bir siyasi kriz yaşayan ve ABD destekli muhaliflerin başarısız askeri kalkışmasına sahne olan Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro, askerlerle yürüyerek gövde gösterisi yaptı.

Venezuela'da darbe girişimi
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Venezuela'da darbe girişimi
Venezuela Başsavcısı Tarek William Saab, kendini 'geçici devlet başkanı' ilan eden Ulusal Meclis (AN) Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki darbe girişimine katılanlar hakkında yasal işlem yapılacağını bildirdi. Saab, 'teleSUR' televizyon kanalına yaptığı açıklamada, 'Özgürlük operasyonu adı altında ülkede kanlı bir şavaş çıkartmak istiyorlar. Hukuk yolunu işleteceğiz. Darbe girişimine kalkışanlara gerekli hukuki yaptırımları uygulayacağız.' dedi.

Maduro’dan Trump’a: Venezuela’dan ellerini çek!
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Maduro’dan Trump’a: Venezuela’dan ellerini çek!
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, ABD Başkanı Trump ile ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Maduro, Trump'a seslenerek, 'ellerini Venezuela'dan çekmesini' istedi.


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Venezuela lideri Maduroya darbe girişiminde bulunan ABDli: Maduro’yu ABD’ye kaçıracaktık

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