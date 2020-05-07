Venezuela lideri Maduro'ya darbe girişiminde bulunan ABD'li: Maduro’yu ABD’ye kaçıracaktık

ABD'de katil eşek arısı paniği

Koronavirüs salgınının yeni merkezi olan ABD'de bu kez de 'zehirli eşek arısı' paniği yaşanıyor. Ülkede ilk kez görülen Asya kökenli eşek arılarının bir insanı birkaç kez sokması ölüme neden olabiliyor.



