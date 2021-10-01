Dünya Venezuela para biriminden altı sıfırı sildi
AMERİKA

Venezuela para biriminden altı sıfırı sildi

Dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip Venezuela'da para birimi bolivardan altı sıfır silinmesine karar verildi. Bolivarın 6 sıfır silinmiş yeni banknotları perşembeden itibaren piyasaya sürülmeye başlandı.


Haber Merkezi AA
Venezuela para biriminden altı sıfırı sildi
Arşiv

Dünyanın en yüksek enflasyon oranına sahip Venezuela'da, para biriminden altı sıfır silindi. Para birimi olarak "bolivar"ı kullanan Venezuela'da altı sıfırın atıldığı yeni banknotlar piyasaya çıktı.

Şu ana kadar piyasada en büyük banknot olarak 1 milyon bolivar bulunuyordu. Dün itibarıyla 4 milyon bolivar 1 dolara denk geliyordu. Bolivarın yeni halinde en büyük banknot 100 bolivar olacak. Bu da ilk etapta 25 dolardan işlem görecek.

Bu da bolivarın yabancı dövizler karşısındaki değerinin değişmeyeceği anlamına geliyor. Altı sıfırlık değişikliğin ana hedefinin aşırı sıfırlı nakit işlemlerinde ve defter tutmada hesaplamaları kolaylaştırma olduğu belirtiliyor.

Venezuela Merkez Üniversitesi'nde ekonomi profesörü olan Jose Guerra, "Bu değişikliğin en önemli ve temel nedeni ödeme sistemlerinin çökmüş olması. Çünkü basamak sayısındaki fazlalık hem ödeme sistemlerini işlevsiz kılıyor hem de işlem yapmayı pratikte imkansız hale getiriyordu. Banka kartı ödeme veya şirketler için muhasebe sistemleri hiperenflasyon için değil, normal bir ekonomi için tasarlandı" diyerek eski bolivar ile yenisi arasında hiçbir değer kaybının olmadığını ifade ediyor.

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