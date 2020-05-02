Venezuela'da hapishaneden kaçma girişimi: 17 ölü

New York ölüm kokuyor: Kamyonetlere atılan cesetler 'kötü koku şikayeti' sayesinde bulundu

ABD'de koronavirüs salgını kontrol altına alınamıyor. Vaka sayısı 1 milyonu aşarken, ölü sayısı 60 bini geçti. Dünyanın en renkli kentlerinden biri olan New York adeta hayalet kente büründü. Şehirdeki hastaneler yetersiz kalırken, morglar cesetlerle doldu taştı. ABD medyası, morglardan birinin önünde yer alan iki kamyonette 100'den fazla kişinin cesedinin bulunduğunu açıkladı. Bölge halkının kötü koku şikayeti ile tespit edilen cesetler, yaşanan krizin boyutunu ortaya koydu.

