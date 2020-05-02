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Dünya Venezuelada hapishaneden kaçma girişimi 17 ölü
AMERİKA

Venezuela'da hapishaneden kaçma girişimi: 17 ölü

Güney Amerika ülkesi Venezuela'da bir hapishaneden kaçma girişiminde bulunan mahkumların çıkardığı isyanda 17 kişi öldü. Ayaklanmada güvenlik güçlerine el bombası da atılırken Cezaevi Müdürü Carlos Toro'nun da kesici aletle yaralandığı açıklandı.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Venezuela basınında çıkan habere göre, ülkenin Guanare kentindeki Cepella ismiyle bilinen Llanos Cezaevi'nde isyan çıkaran mahkumlarla Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği (GNB) arasında çıkan çatışmada 17 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

CEZAEVİ MÜDÜRÜNÜ DE YARALADILAR

Venezuela Cezaevlerinden sorumlu Bakan Iris Varela, olaya ilişkin, "Bir grup mahkumun dışarı çıkarak, hapisane çevresindeki GNB mensuplarına saldırdığı ve cezaevi müdürünü yaraladığı bildirildi." açıklamasında bulundu.

EL BOMBASI ATILDI

Çatışmada, GNB'ye mensup Teğmen Escarlet González Arenas'ın güvenlik güçlerine atılan el bombası nedeniyle ve Cezaevi Müdürü Carlos Toro'nun da kesici aletle yaralandığı bildirildi.

  • Mahkumların ayaklanmada ateşli silah kullandığı ve hapishanenin güvenlik bariyerini aşarak dışarı çıkan bazı mahkumların güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.

MAHKUMLARIN LİDERİYLE GÖRÜŞÜLDÜ

Güvenlik güçlerinin, hapishanedeki mahkumların lideri olduğu belirtilen "Olivo" lakaplı mahkumla iletişim kurmasının ardından mahkumların hücrelerine döndüğü ve çatışmanın sona erdiği açıklandı.

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