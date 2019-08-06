Dünya Venezueladan Trumpa tepki
AMERİKA

Venezuela'dan Trump'a tepki

Venezuela Dışişleri Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela’ya ait ABD'deki tüm varlıkların dondurulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamasına tepki göstererek, "ABD'nin tek amacı, Venezuela devleti ve halkının tüm mal varlıklarına el koyarak bunu yasal bir hale getirmektir." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Donald Trump
Donald Trump

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela’ya ait ABD'deki tüm varlıkların dondurulmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamasına tepki gösterdi.

Açıklamada, Venezuela halkının, Trump yönetiminin yeni ve ciddi bir ekonomik saldırganlığıyla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Venezuela'ya yönelik devam eden ekonomik ve ticari ablukanın resmi hale getirildiği vurgulanan açıklamada, ABD ve müttefiklerinin ekonomik ve ticari ablukaları nedeniyle 30 milyondan fazla Venezuelalının cezalandırıldığı aktarıldı.

  • Açıklamada, ABD yönetiminin kararının Birleşmiş Milletler ilke ve amaçlarını ihlal ettiği belirtilerek, "ABD'nin tek amacı, Venezuela devleti ve halkının tüm mal varlıklarına el koyarak bunu yasal bir hale getirmektir." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin, ülkenin petrol şirketi Citgo'ya yaptırım kararı aldığı hatırlatılan açıklamada, ABD yönetiminin, Bolivar devrimlerini ve kazanımlarını yıkmak olduğu vurgulandı.

Açıklamada, uluslararası toplumun ABD yönetimine tepki göstermesi istendi.

  • ABD'nin bu son yaptırımlarla Venezuela'da devam eden siyasi diyalog sürecini akamete uğratmak istediğini ancak Venezuela hükümetinin buna izin vermeyeceği vurgulanan açıklamada, "Hükümet olarak demokrasimizi koruyacak ve barış içinde yaşayacağız." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Trump tarafından bugün imzalanan kararnameyle Venezuela’nın ABD'deki tüm mal varlıkları dondurulurken, ABD'den Caracas ile yapılabilecek ekonomik işlemlerin önü tamamen kesilmişti.

ABD yönetimi, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu meşru görmeyen, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido öncülüğündeki muhaliflere açık destek veriyor.

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