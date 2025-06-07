Versay Sarayı'nı bile kandıran sahte mobilya skandalı

Olay, 2010’ların başında başladı. Versay Sarayı’nın bahçelerinde kullanıldığı iddia edilen iki gösterişli sandalye, Fransa’daki antika pazarına çıktı.





Fransa'nın son kraliçesi Marie Antoinette için üretildiği ve ünlü 18. yüzyıl marangozu Nicolas-Quinibert Foliot’nun damgasını taşıdığı belirtilen sandalyeler, ulusal hazine ilan edildi.





Versay Sarayı sandalyeleri koleksiyonuna katmak istedi ancak fiyatı çok yüksek bulundu. Bunun üzerine sandalyeler, 2 milyon avro karşılığında Katarlı Prens Muhammed bin Hamad Al Thani'ye satıldı.





Aynı dönemde antika piyasasında Versay dönemine ait olduğu iddia edilen çok sayıda mobilya daha ortaya çıktı:

Marie Antoinette’in odasında yer aldığı söylenen başka sandalyeler,

Kral 15. Louis’nin metresi Madame du Barry’ye ait olduğu ileri sürülen sandalyeler,

Kral 16. Louis’nin kız kardeşi Prenses Elisabeth’in koltuğu,

Kral 15. Louis’nin kızı Prenses Louise Elisabeth’e ait olduğu belirtilen tabureler.





Bunların büyük kısmı Versay tarafından satın alındı, bir sandalye ise ünlü Guerrand-Hermès ailesine satıldı.





Skandal nasıl patladı?

2016 yılında, bu lüks mobilyaların sahte olduğu anlaşıldı. Olay, Fransa’daki antikacılık dünyasında büyük bir krize yol açtı.





Dokuz yıllık soruşturmanın ardından, ülkenin önde gelen antika uzmanlarından Georges "Bill" Pallot ve ödüllü marangoz Bruno Desnoues dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla yargılandı.





Versay için yıllarca bilirkişilik yapan Pallot, sahtecilik planının 2007 yılında "bir şaka olarak başladığını" itiraf etti.





Madame du Barry’ye ait bir koltuğun restorasyonu sırasında Desnoues ile birlikte aynı modelin birebir kopyasını yaptılar ve uzmanları kandırmayı başardılar.





Başarılarının ardından daha fazla mobilya üretmeye başladılar. Pallot, uygun fiyata ahşap iskeletleri satın alıyor, Desnoues ise atölyesinde ahşapları yaşlandırıyor, süslemeleri ve döneme ait sahte damgaları işliyordu.





Ardından mobilyalar, Paris’teki Galerie Kraemer ve Didier Aaron gibi galerilere satılıyor, buradan da Sotheby’s Londra ve Drouot Paris gibi müzayede evlerine aktarılıyordu.





Pallot, mahkemede “Her şey sahtedir ama para gerçekti” diyerek gülerek ifade verdi. Savcılar, iki ismin bu yöntemle 3 milyon avrodan fazla kazanç sağladığını belirtti.





Versay bile kandırıldı

Versay’iın avukatları, Pallot’nun saray ve Louvre arşivlerine erişimi sayesinde eksik mobilyaları tespit ettiğini ve bunların birebir kopyalarını yaptığını belirtti.





Desnoues ise daha önce restore ettiği orijinal sandalyelere erişebildiği için kopyaları çok inandırıcı hale getirdi.





“Bu iki saygın ismin iş birliği, Fransız kurumlarını kandırmaya ve Versay’iın itibarına zarar vermeye olanak sağladı” ifadeleri kullanıldı.





Lüks yaşam ihbarla ortaya çıktı

Olay, polisin lüks yaşam süren Portekizli bir adam ve partnerinden şüphelenmesiyle ortaya çıktı.





Aylık 2 bin 500 euro geliri olan adamın Fransa ve Portekiz’de 1,2 milyon euro değerinde mülk alması dikkat çekti.





Soruşturma sonucunda bu kişinin sahte mobilyaların satışında aracılık yaptığı anlaşıldı ve izler Pallot ve Desnoues’ye ulaştı.





Galerie Kraemer de yargılanıyor

Galerie Kraemer ve yöneticisi Laurent Kraemer da sahte sandalyeleri yüksek fiyatla satmakla suçlanıyor. Ancak Kraemer, suçlamaları reddediyor ve “Biz de kandırıldık, dolandırıcının ortağı değiliz” diyor.





Savcılık ise “bu büyüklükte satışlar için daha titiz bir inceleme yapılması gerekirdi” görüşünde.



