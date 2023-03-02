|
Reklam
Reklam
Dünya

Vietnam'ın yeni devlet başkanı belli oldu

Vietnam Ulusal Meclisinin, 52 yaşındaki Vo Van Thuong'u Vietnam Devlet Başkanı olarak seçtiği bildirildi.

09:34 . 2/03/2023 Perşembe
AA
Vo Van Thuong

Vo Van Thuong

Güneydoğu Asya ülkesi Vietnam'da ocakta Devlet Başkanlığı görevinden istifa eden Nguyen Xuan Phuc'un halefi belli oldu.

Ulusal basındaki haberlere göre, başkent Hanoi'de bulunan Vietnam Ulusal Meclisi olağanüstü oturumda bir araya geldi.

Meclis oylamasında, Vietnam Komünist Partisi Merkezi Komitesi adayı Vo Van Thuong, ülkenin yeni Devlet Başkanı seçildi.

Burada konuşan Thuong, "Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti ülkesine, halkına ve Anayasası'na tamamen sadık kalacağı" sözü verdi.

Thuong aynı zamanda, Vietnam'daki en yüksek karar alıcı merci olarak tanınan 16 üyeli Politbüro'nın en genci olarak tanınıyor.

Ülkenin güneyindeki Vinh Long bölgesinde doğan 52 yaşındaki Thuong'un, felsefe alanında yüksek lisans derecesi bulunuyor.

2016-2021'de Başbakanlığı üstlenen Nguyen Xuan Phuc, Nisan 2021-Ocak 2023 arasında Devlet Başkanlığı vazifesini yürütmüştü.

Nikkei Asia basın kuruluşuna göre, 100 milyona yaklaşan nüfuslu Vietnam'da, Devlet Başkanlığı büyük ölçüde törensel mevki olarak nitelendiriliyor.


#Vietnam
#Vo Van Thuong
#Devlet başkanı
2 saat önce
default-profile-img
Vietnam'ın yeni devlet başkanı belli oldu
Merdan Yanardağ: Erdoğan kazanırsa sorumlusu Akşener
Süper Lig yeniden başlıyor: İşte 24. hafta programı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Hiç fay hattı bulunmuyor: Deprem riski en az olan il
Bakan Özer: 202 bin 817 depremzede öğrenciye nakil imkânı sağlandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.