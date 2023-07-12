Vilnius Zirvesi'nde Joe Biden'dan Putin'e NATO gözdağı: Bu olmayacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - ABD Başkanı Joe Biden
ABD Başkanı Joe Biden, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, başarıya ulaşma yolunun NATO'yu parçalamak olduğunu düşünüyor, bu olmayacak." dedi.
NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Vilnius'ta bulunan Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bu kritik zamanda, birleşik bir NATO'ya liderlik etmek için Genel Sekreter (Jens) Stoltenberg'den daha donanımlı kimse yok. Putin, başarıya ulaşma yolunun NATO'yu parçalamak olduğunu düşünüyor, bu olmayacak."