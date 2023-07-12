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Dünya

Vilnius Zirvesi'nde Joe Biden'dan Putin'e NATO gözdağı: Bu olmayacak

NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta bulunan ABD Başkanı Joe Biden, sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gözdağı verdi. Putin'in başarıya ulaşma yolunda NATO'yu parçalamak olduğunu düşündüğünü ifade eden Biden, "Bu olmayacak." dedi.

00:08 . 12/07/2023 Çarşamba
AA
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - ABD Başkanı Joe Biden

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - ABD Başkanı Joe Biden

ABD Başkanı Joe Biden, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, başarıya ulaşma yolunun NATO'yu parçalamak olduğunu düşünüyor, bu olmayacak." dedi.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Vilnius'ta bulunan Biden, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bu kritik zamanda, birleşik bir NATO'ya liderlik etmek için Genel Sekreter (Jens) Stoltenberg'den daha donanımlı kimse yok. Putin, başarıya ulaşma yolunun NATO'yu parçalamak olduğunu düşünüyor, bu olmayacak."




#ABD
#Biden
#NATO
#Stoltenberg
13 dakika önce
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