Vilnius Zirvesi'nde Joe Biden'dan Putin'e NATO gözdağı: Bu olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi için bulunduğu Litvanya'da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. Erdoğan, görüşme öncesinde Biden'a takılarak, "Önceki görüşmelerimiz ısınma turlarıydı, yeni süreç başlıyor. Benim için yeni süreç 5 yıllık bir süreç, sizde de seçim hazırlıkları var size de şimdiden başarılar diliyorum." dedi. Biden ise Erdoğan'ın sözlerine gülerek, "Önümüzdeki beş yıl içinde sizinle görüşmek için sabırsızlanıyorum." yanıtını verdi. Görüşme yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.