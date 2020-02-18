Virüs Çin siyasetini vurdu

ERTELEME GÖRÜŞÜLECEK

Çin’in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (Meclis) Daimi Komitesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yıllık meclis toplantılarının ertelenmesini görüşecek. Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesi üyeleri, başkent Pekin’de 24 Şubat’ta iki ayda bir düzenlenen toplantıda bir araya gelecek.

GÜNDEM HALK SAĞLIĞI

Çin Devlet Başkanı nŞi Cinping yönetimindeki nhükümet, virüs tehlikesine nkarşı gerekli önlemleri vaktinde nalmamakla eleştiriliyor.

Toplantıda, halk sağlığının korunması için yabani hayvanların tüketilmesine yönelik kötü alışkanlıkların ortadan kaldırılmasının ele alınacağı bildirildi. Ayrıca yıllık meclis toplantılarının birinci kısmı olan Ulusal Halk Kongresinin mart ayında yaklaşık 3 bin delegeyle düzenlemeyi planladığı toplantının ertelenmesinin de toplantıda görüşüleceği belirtildi.

İKİ HAFTA SÜRÜYOR

Çin’de her yıl mart ayında düzenlenen “yıllık meclis toplantıları” veya “çifte toplantılar” olarak adlandırılan toplantıda, en üst düzey yasama organı UHK ile istişare mekanizması Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı (ÇHSDK) yaklaşık 2 hafta süren toplantılar düzenliyor. UHK’nin 2 bin 980 delegesi bulunurken, ÇHSDK’nin 2 bin 158 delegesi bulunuyor.

10 BİN KİŞİNİN DURUMU CİDDİ

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınından etkilenen kişilerin sayısı, 10 bin 644’ünün durumu ciddi olmak üzere 70 bin 548’e yükselirken, can kaybı ise 1’i Hong Kong’da olmak üzere 1771’e yükseldi. Ayrıca virüs taşıdıklarından şüphelenilen kişilerin sayısı 7 bin 264’e gerilerken, müşahade altındaki kişi sayısı ise 150 bin 539 olarak açıklandı. Kovid-19 nedeniyle tedavi görerek sağlığına kavuşan ve taburcu edilen kişilerin sayısı ise 10 bin 844’e ulaştı. Öte yandan, Japonya’da çarşamba gününe kadar karantina altında tutulacak Diamond Princess gemisinde 99 kişide daha virüs tespit edildiği bildirildi. Gemideki vaka sayısı böylelikle 454’e çıkmış oldu. ABD, ilk etapta 3 bin 700 kişinin bulunduğu gemideki 328 vatandaşını tahliye etmişti.

Maraton genel katılıma kapatıldı

Tokyo Maratonu

Japonya’da, yeni tip koronavirüs salgınının yarattığı endişe nedeniyle 1 Mart’ta düzenlenecek Tokyo Maratonu, bu yıl erkek, kadın ve tekerlekli sandalye kategorilerinde yalnızca davetli elit atletlerin katılımıyla koşulacak. Japon haber ajansı Kyodo’da yer alan habere göre, organizatörler, 38 bin kişinin kaydolduğu maratonun bu yıl genel katılıma kapatıldığını açıkladı. Karar, 24 Temmuz-9 Ağustos tarihlerindeki Tokyo Olimpiyatları’nın akıbetine ilişkin soru işaretlerini artırdı. Öte yandan Japonya İmparatoru Naruhito’nun 23 Şubat’ta İmparatorluk Sarayı’nda yapılması planlanan doğum günü etkinliği de koronavirüs salgınının yayılma tehlikesi nedeniyle iptal edildi.

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Tuvalet kağıdı çetesine operasyon

Hırsızlar 50 koli tuvalet kağıdı çaldı.

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde, Kovid-19 salgının yayılacağı endişesi taşıyan halkın stok yapmaya yönelmesiyle marketlerde pirinç ve tuvalet kağıdı gibi ürünler tükenirken, biri bıçaklı 3 maskeli hırsız 50 koli tuvalet kağıdı çaldı. Soyguna karışan 3 hırsızdan ikisi yakalanarak gözaltına alınırken, kolilerin bir kısmı mağazanın yakınlardaki bir evde ele geçirildi. Çin’de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgınının yayılacağı korkusuyla stok yapmak isteyen Hong Konglular marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturmuş, raflar boşalmıştı. Hong Kong hükümetinin endişelenecek bir şey olmadığını açıklamasına rağmen marketlerde pirinç ve tuvalet kağıdı gibi ürünler tükenmişti.



Üniversiteden hızlı test kiti

Tiencin’deki nNankay Üniversitesi nile ilaç şirketlerinden nuzmanlar, yürüttükleri nçalışmayla “Yeni Tip nKoronavirüs IgM/IgG nAntikor Tespit Kiti”ni ngeliştirdi.

Çin’de bir üniversite, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) 15 dakikada saptayan hızlı test kiti geliştirdi. Şinhua ajansının haberine göre, Tiencin’deki Nankay Üniversitesi ile ilaç şirketlerinden uzmanlar, yürüttükleri çalışmayla “Yeni Tip Koronavirüs IgM/IgG Antikor Tespit Kiti”ni geliştirdi. Kovid-19’u 15 dakikada saptayabilen test kiti, şüpheli kişileri kolay ve hızlı şekilde tespit edebilecek.