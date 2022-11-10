Dünya Vucic Şahsıma suikast planlanıyor
AVRUPA

Vucic: Şahsıma suikast planlanıyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kendisine yönelik suikast planlandığına dair kanıtları olduğunu ve ilgili kurumların bunun kimler tarafından planlandığını da bildiğini söyledi. Vucic, başkent Belgrad'da son günlerde Kosova'daki araç plakalarına ilişkin gelişmeleri ve yakın zamanda Fransa'nın başkenti Paris'e yapacağı ziyareti değerlendirdi.

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Haber Merkezi Diğer
Vucic: Şahsıma suikast planlanıyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, kendisine yönelik suikast planlandığına dair kanıtları olduğunu ve ilgili kurumların bunun kimler tarafından planlandığını da bildiğini söyledi.

Vucic, başkent Belgrad'da son günlerde Kosova'daki araç plakalarına ilişkin gelişmeleri ve yakın zamanda Fransa'nın başkenti Paris'e yapacağı ziyareti değerlendirdi.

Başkentte geçen yıl düzenlenen Stefan Nemanja Anıtı açılışına katıldığı sırada şahsına suikast planlandığını aktaran Vucic, "Şahsıma suikast planlandığına dair kanıtlar var. Yeni veriler de gelecek. Telefonlardan indirilen yeni veriler mevcut. Bana yönelik saldırı hakkında konuşuluyor." dedi.

Vucic, suikastın kimler tarafından planlandığının da bilindiğine işaret ederek, "Açılış günü gayet sakin bir şekilde kalabalığın içinden geçtim. Çelik yelek de giymedim. Kendi ülkemde bunu hiçbir zaman giymeyeceğim. Halkımın arasından yürüdüm." diye konuştu.

Mısır'da başlayan COP27 İklim Konferansı'na katılımını iptal ettiğini ancak cuma günü düzenlenecek Paris Barış Forumuna katılacağını söyleyen Vucic, Paris'te Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak ile görüşeceğini belirtti.

Vucic, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelmeyi de planladığını ifade ederek, "Tabii ki Kosova meselesini görüşeceğim. Gerilimin düşmesi için neler yapabiliriz, değerlendirelim. Ancak Priştine'nin tepkisi tüm bu olanların planlı olduğunu ve çatışma istediklerini gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kosova'nın Sırp araçlarının plakalarının değiştirilmesinden vazgeçmediğini vurgulayan Vucic, Kosova'daki görevlerinden geri çekilen Kosovalı Sırpların yanında olduğunu yineledi.

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