Dünya Vuhan virüsü korkutuyor
ASYA

Vuhan virüsü korkutuyor

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan gizemli virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı üçe çıktı. Hastalığa yakalananların sayısı ise neredeyse 200’e ulaştı. Sosyal medyada, gerçek vaka sayısının çok daha fazla olduğu iddiaları dolaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ülkede Bahar Bayramı nedeniyle milyonlarca kişinin yollara dökülmesi, hastalığın daha da yayılacağı endişesine neden oluyor.
Ülkede Bahar Bayramı nedeniyle milyonlarca kişinin yollara dökülmesi, hastalığın daha da yayılacağı endişesine neden oluyor.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin’in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen SARS benzeri “gizemli virüs”ten hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı. Hubey eyaletine bağlı Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, “gizemli virüs” hafta sonu Vuhan’da 136, Pekin’de 2 ve Guangdong eyaletinde bir kişide daha tespit edildi. Kentte aralık ayından bu yana ortaya çıkan virüsten etkilenenlerin sayısı 198’e yükselirken, bunlardan 3’ü hayatını kaybetti.

44’ÜNÜN DURUMU AĞIR

Öte yandan hastaneye kaldırılanlardan 170’ünün tedavisi sürüyor, 44’ünün durumunun ise ağır olduğu ifade edildi. Halka, virüsten etkilenmemek için kalabalık ortamlarda bulunmamaları, hijyen koşullarına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Çin’de gelecek cumartesi günü kutlanacak yeni yıl nedeniyle virüsün daha da yayılabileceği endişesine neden oluyor. Her yıl milyonlarca Çin vatandaşı yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı nedeniyle ülke içinde seyahat ediyor.

VAKA SAYISI GİZLENİYOR

Sosyal medyada ise virüsün çok daha fazla insana bulaştığı ve bu kişilerin tedavisinin gizli bir şekilde sürdürüldüğü iddiaları dolaşıyor. Pekin yönetimi ise iddiaları kesin bir dille reddediyor. Son olarak konuyla ilgii açıklama yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “virüsün kararlı bir şekilde kontrol altına alınması” gerektiğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı da, virüsten kaynaklı salgının önlenmesi için sıkı planların hayata geçirildiğini belirtti.

Bu virüs nedir?

Fotoğraf: Arşiv
  • Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü, hastalığa enfeksiyonun koronavirüs (corona virüs) olduğu sonucuna vardı. Koronavirüsler, daha büyük bir virüs ailesi türü ancak sadece 6’sı (yeni virüsün etkilerinin kanıtlanmasıyla birlikte 7 olacak) insanlara bulaşabiliyor. Bir koronavirüsün yol açtığı şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS), Çin’de 2002 yılında salgından etkilenen 8 bin 98 kişiden 774’ünün ölümüne yol açtı.

Gizemli virüs yayılıyor
DÜNYA
Gizemli virüs yayılıyor
Kozinoğlu felaket olur

Kozinoğlu felaket olur

​Enver Altaylı'nın teröristbaşı Gülen'e gönderdiği raporlara ulaşıldı.
CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

CHP, Koç’un iş takipçisi olmuş

​CHP'li mason ismin Vehbi Koç için rüşvet pazarlığı yaptığı ortaya çıktı.
Uymazlarsagereğini yapacağız

Uymazlarsa
gereğini yapacağız

Erdoğan ateşkesin yol haritasını anlattı.
Kuloğlu<br>ya da “yeni Türk"

Kuloğlu
ya da “yeni Türk"

Libya'da ​1,5 milyona yakın Türk yaşıyor.
Sisi’yi tutuklayın

Sisi’yi tutuklayın

​Londra polisinden Mursi'nin ölümünün araştırılması istendi.
Belediyelerin tercihi<br>milli üretimler oldu

Belediyelerin tercihi
milli üretimler oldu

2020 yılında hedef pazar payının yüzde 50'si olacak.

2020 ince ayar yılı

2020 ince ayar yılı

​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak 2019 yılını değerlendirdi.
İşte İyidil'in<br>MİT belgesi

İşte İyidil'in
MİT belgesi

​Skandal tahliye kararı sonrası tekrar tutuklanmıştı.
Oğlumun montu<br>bu binadan çıktı

Oğlumun montu
bu binadan çıktı

Evlat nöbetindeki aileler: HDP zulmünün sonunu getireceğiz.
Bağdat'ta roket saldırısı

Bağdat'ta roket saldırısı

Yeşil Bölge'ye üç adet roket atıldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.
CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

CHP’den Koç’a: Sabret darbe geliyor

FETÖ'nün akıl hocası Gülek'in Vehbi Koç'a gönderdiği belge ortaya çıktı.
Toplam ödül 3 milyon avro

Toplam ödül 3 milyon avro

​Teknofest 2020 için son başvuru 28 Şubat.
Savunması ortaya çıktı

Savunması ortaya çıktı

Trump'ın ​110 sayfalık savunma özetini açıkladılar.
Kanal İstanbul <br>çevresindeki arsaları kapattılar

Kanal İstanbul
çevresindeki arsaları kapattılar

CHP, İYİ Parti ve HDP'li başkanlar projenin emlakçılığını yapıyor.
CHP Ankara'dan<br> bakmayı öğrenmeli

CHP Ankara'dan
bakmayı öğrenmeli

AK Parti'den CHP'nin Libya tutumuna eleştiri.
Büyük facia engellendi

Büyük facia engellendi

​Beşiktaş'ta kullanılan patlayıcılar ile aynı çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Konferansı öncesi önemli açıklamalar: Barışın anahtarı Türkiye
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya Konferansı öncesi önemli açıklamalar: Barışın anahtarı Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı’na hareketi öncesi havalimanında yaptığı açıklamada "Darbeci Hafter’in saldırıları karşısında uluslararası toplum maalesef gereken tepkiyi göstermemiştir. Bu zirvenin ancak bugün düzenleniyor olması elbette düşündürücüdür. Meşru Libya hükümetiyle iki mutabakat muhtırasıyla işbirliğimizi perçinledik. Türkiye Libya’da barışın anahtarı olmuştur. Libya’da sükunet sayın Putin ile yaptığımız ateşkes çağrısıyla sağlanmıştır. Ülkemiz Libya’nın geleceğine sahip çıkmıştır" dedi.
FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı: Çarşamba için 1 kişilik eksik var
Gündem

FETÖ üyelerinin Yunanistan'a kaçış planları yazışmalarına yansıdı: Çarşamba için 1 kişilik eksik var

Edirne'den Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ'nün sözde imamının, cep telefonunda yapılan incelemede, çok sayıda örgüt üyesinin yurt dışına kaçmasına yardım ettiği belirlendi. Şüphelinin WhatsApp yazışmalarında, "Gelecek olanlar varsa aralık sonuna kadar gelsinler. Ocak ayında Meriç Nehri'nin debisi yükselecek. Biraz zor yani, özellikle ailelerin geçmesi biraz zor olacak. Şubat ayları sıkıntılı geçiyor çünkü. Bu gece İstanbul'dan iki kardeşimizi geçireceğim. Yunanistan'daki dostlara selam söyleyin. Çarşamba için 1 kişilik eksik var, acil çıkacak varsa haberim olsun" şeklinde mesajlar yazdığı ortaya çıktı.
Libya için kritik saatler: Berlin zirvesi başladı
Gündem

Libya için kritik saatler: Berlin zirvesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 11 ülke liderinin katılımıyla Libya Zirvesi başladı. Zirvede taraflar, kalıcı çözüm için formül bulmaya çalışacak. Toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus, Cezayirli mevkidaşları ile görüştü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.