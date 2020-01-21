Vuhan virüsü korkutuyor

Ülkede Bahar Bayramı nedeniyle milyonlarca kişinin yollara dökülmesi, hastalığın daha da yayılacağı endişesine neden oluyor.

ÜÇ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Çin’in Vuhan kentinde aralık ayında tespit edilen SARS benzeri “gizemli virüs”ten hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e çıktı. Hubey eyaletine bağlı Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, “gizemli virüs” hafta sonu Vuhan’da 136, Pekin’de 2 ve Guangdong eyaletinde bir kişide daha tespit edildi. Kentte aralık ayından bu yana ortaya çıkan virüsten etkilenenlerin sayısı 198’e yükselirken, bunlardan 3’ü hayatını kaybetti.

44’ÜNÜN DURUMU AĞIR

Öte yandan hastaneye kaldırılanlardan 170’ünün tedavisi sürüyor, 44’ünün durumunun ise ağır olduğu ifade edildi. Halka, virüsten etkilenmemek için kalabalık ortamlarda bulunmamaları, hijyen koşullarına dikkat etmeleri tavsiyesinde bulunuldu. Çin’de gelecek cumartesi günü kutlanacak yeni yıl nedeniyle virüsün daha da yayılabileceği endişesine neden oluyor. Her yıl milyonlarca Çin vatandaşı yeni yılın kutlandığı Bahar Bayramı nedeniyle ülke içinde seyahat ediyor.

VAKA SAYISI GİZLENİYOR

Sosyal medyada ise virüsün çok daha fazla insana bulaştığı ve bu kişilerin tedavisinin gizli bir şekilde sürdürüldüğü iddiaları dolaşıyor. Pekin yönetimi ise iddiaları kesin bir dille reddediyor. Son olarak konuyla ilgii açıklama yapan Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, “virüsün kararlı bir şekilde kontrol altına alınması” gerektiğini söyledi. Çin Dışişleri Bakanlığı da, virüsten kaynaklı salgının önlenmesi için sıkı planların hayata geçirildiğini belirtti.

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Bu virüs nedir?

Fotoğraf: Arşiv

Hastalardan alınan örneklerin laboratuvarlarda test edilmesi sonucu Çinli yetkililer ve Dünya Sağlık Örgütü, hastalığa enfeksiyonun koronavirüs (corona virüs) olduğu sonucuna vardı. Koronavirüsler, daha büyük bir virüs ailesi türü ancak sadece 6’sı (yeni virüsün etkilerinin kanıtlanmasıyla birlikte 7 olacak) insanlara bulaşabiliyor. Bir koronavirüsün yol açtığı şiddetli akut solunum yolu sendromu (SARS), Çin’de 2002 yılında salgından etkilenen 8 bin 98 kişiden 774’ünün ölümüne yol açtı.