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Dünya

Wagner askerlerine talimat: Para kazanacak başka yollar bulun

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, Prigojin'in ölümü sonrası Wagner grubunun bittiğini söylerken, ismi açıklanmayan bir Wagner yöneticisi savaşmaya hazır 'on binlerce eğitimli askere' sahip olmalarına rağmen cepheye kabul edilmediklerini açıklayarak durumun 'çok zor' olduğunu itiraf etti.

15:33 . 1/09/2023 Cuma
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Wagner'in uzunca süre Ukrayna savaşındaki en etkili muharip güç olduğuna dikkat çeken Ryder, şimdi savaş alanından çıkarıldıklarını belirtti.

Wagner'in uzunca süre Ukrayna savaşındaki en etkili muharip güç olduğuna dikkat çeken Ryder, şimdi savaş alanından çıkarıldıklarını belirtti.

Ukrayna savaşında çatışmalar 18 aydır devam ediyor. Onbinlerce paralı askeri olan Wagner Grubu işgalin ön cephelerinde yer alıyordu. Ancak grubun lideri Yevgeniy Prigojin'in geçtiğimiz hafta gizemli bir uçak kazasında hayatını kaybetmesi tüm dengeleri değiştirdi.



Pentagon: Wagner'in savaş gücü sona erdi


Prigojin'in ölümü sonrası paralı asker grubunun bundan sonra ne yapacağı merak konusu olurken ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) dün dikkat çken bir açıklama yaptı.


Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder haftalık basın toplantısı sırasında Wagner ile gelen bir soru üzerine "Wagner grubunun savaş gücü sona erdi' dedi.


Wagner'in uzunca süre Ukrayna savaşındaki en etkili muharip güç olduğuna dikkat çeken Ryder, şimdi savaş alanından çıkarıldıklarını belirtti.



Wagner askerlerine talimat: Para kazanmak için başka yollar bulun


Pentagon'un dikkat çeken açıklaması, üst düzey bir Wagner yöneticisinin yayınladığı sesli mesajın hemen ardından geldi.


Bağımsız yayın organı iStories'te yer alan bilgilere göre ismi açıklanmayan Wagner yöneticisi savaşmaya hazır 'on binlerce eğitimli askere' sahip olmalarına rağmen cepheye kabul edilmediklerini açıklayarak durumun 'çok zor' olduğunu itiraf etti.


Wagner lideri sesli mesajında, "Arkadaşlar durum çok zor. On binlerce eğitimli savaşçı çalışmaya ve vatanlarını savunmaya hazır, ancak bilinen koşullar nedeniyle bizi Ukrayna'ya almıyorlar. Artık Afrika ve Orta Doğu'da iş seçenekleri aramak zorunda kalıyoruz. Orada da durum çok zor. Bu nedenle ya bekleyin ya da kendinize para kazanacak başka yollar bulun" ifadelerini kullandı.



Putin sadakat yemini istemişti


2014 yılından bu yana en az 7 ülkede faaliyet gösteren ve Ukrayna savaşı ile dünya çapında üne kavuşan paralı asker grubu Wagner, Prigojin'in başarısız isyanı sonrası savaş alanından çekilmiş ve operasyonlarını Afrika'da yoğunlaştırmıştı.


Rusya Devlet Başkanı Putin, Prigojin'in ölümü sonrası paralı askerlerin sadakat yemini etmesi için bir kararname imzalasa da son gelişmeler Wagner grubu üyelerinin tamamen gözden çıkarıldığını gösteriyor.


#ABD
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#Rusya
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