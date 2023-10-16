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Dünya

Washingon Post yazdı: Suudi Prens Selman ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ı saatlerce bekletti

The Washington Post, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'in Riyad ziyaretinin ayrıntılarını kaleme aldığı haberinde dikkat çeken bir ayrıntı göze çarptı. İddiaya göre, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kendisiyle görüşmek isteyen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı saatlerce bekletti. Akşam gerçekleşmesi beklenen toplantı bu nedenle ancak ertesi sabah gerçekleştirilebildi. Selman'ın sabah gerçekleşen görüşmede, toplantı başlar başlamaz Blinken'dan Gazze kuşatmasını ve her türlü askeri operasyonunun sona erdirilmesini talep ettiği öne sürüldü.

Seren Som
15:20 . 16/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
The Washington Post, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Arap dünyasının en güçlü liderlerinin sert direnişiyle karşılaştığını belirtti.

The Washington Post, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Arap dünyasının en güçlü liderlerinin sert direnişiyle karşılaştığını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail-Filistin çatışmalarının yoğunlaşmasının ardından Ortadoğu turu kapsamında Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es-Sisi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya geldi.

ABD merkezli The Washington Post gazetesi, dün Blinken ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başkent Riyad’da veliaht prense ait bir çiftlikte yaptığı görüşmenin detaylarını kaleme aldı.

Haberde ise yaşanan 'diplomatik bir kriz' oldukça dikkat çekti.

Görüşme için saatlerce bekletti

Washington Post, Arap dünyasının en güçlü liderlerinin sert direnişiyle karşılaşan Blinken'ın, Veliaht Prens Selman'la görüşebilmek için saatlerce bekletildiğini öne sürdü.

Bu nedenle akşam gerçekleşmesi beklenen toplantı, ancak ertesi sabah gerçekleştirilebildi.

Selman: İsrail operasyonları durdurulmalı

Veliah Prens Selman, sabah gerçekleşen toplantıda
,
görüşme başlar başlamaz
"masum insanların hayatına mal olan İsrail operasyonunun durdurulması ve Filistin topraklarını susuz, elektriksiz ve yakıtsız bırakan Gazze kuşatmasının kaldırılması gerektiğini"
söyledi.

Veliaht Prens ayrıca, Hamas'ı ortadan kaldırmaya yönelik maksimalist hedefini sürdürmesi için İsrail'i destekleyen ABD politikasıyla doğrudan çelişecek şekilde askeri tırmanışın durdurulması çağrısı yaptı.

  • Veliaht Prens Selman ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Riyad’da kaldığı otelde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Blinken, görüşmenin "oldukça yapıcı" geçtiğini söyledi.





#The Washington Post
#Suudi Arabistan
#Muhammed bin Selman
#Antony Blinken
#ABD
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