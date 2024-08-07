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Washington Post'tan bomba iddia: Katil İsrail Haniye'yi öldürdüğünü itiraf etti! Beyaz Saray küplere bindi

Amerikan Washington Post (WP) gazetesinin, Beyaz Saray kaynaklarından aldığı bilgiye göre; terör devleti İsrail, Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında kendilerinin olduğu konusunda bilgilendirdi.

Seren Som
09:30 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:09 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Filistin davasının önderlerinden Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’nin Tahran'da suikaste uğraması bölgede tansiyonu daha da yükseltti,

Katil İsrail yönetimi ise Haniye suikastini kendilerinin düzenlediğine ya da düzenlemediğine ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Amerikan Washington Post (WP) gazetesi, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin suikaste uğramasına dair önemli bir haber yayımladı.

WP'nin Beyaz Saray kaynaklarına dayandırdığı iddiasına göre İsrail, Haniye'nin öldürülmesinin hemen ardından ABD'yi suikastın arkasında kendilerinin olduğu konusunda bilgilendirdi.

Biden yönetimi: Müzakereleri mahvedecek

Bilgilendirmeden sonra Biden yönetimi, Haniye'nin öldürülmesine sinirlenerek, bunun Gazze'de ateşkes için aylardır devam eden müzakereleri mahvedeceği endişesine kapıldı.

Amerikalı yetkililerin, hem Haniye hem de Fuad Şükür suikastlerinden kendilerine haber verilmemesinden dolayı öfkelendiği belirtildi.

Gergin geçen telefon doğrulandı

Biden'la Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinin "gergin" geçtiği geçen günlerde basına yansıdı.

Gazetenin ismini vermediği İsrailli bir yetkili ise geçen hafta ABD Başkanı Joe Biden'la Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu arasında yapılan telefon görüşmesinin bu sebeplerden ötürü "oldukça gergin" geçtiğini doğruladı.






#İsmail Haniye
#İsrail
#ABD
#Washington Post
#Beyaz Saray
#Gazze
#Filistin
44 dakika önce
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