Washington Post'tan bomba iddia: Katil İsrail Haniye'yi öldürdüğünü itiraf etti! Beyaz Saray küplere bindi

Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehadetinin ardından uyguladığı sansür politikasıyla terör devleti İsrail'e sanal kalkan olan Instagram'a, Türkiye'den erişim engeli getirilmişti. Instagram yetkilileri, uğradıkları kaybı bir an önce sonlandırmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile görüşmelere başlasa da, devletin istediği adımları henüz atmadı. Yaşananlar sıcaklığını korurken; Instagram, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Haniye için 31 Temmuz'da yaptığı paylaşımı 5 gün sonra kaldırarak yeni bir skandala imza attı.