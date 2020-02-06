Washington’da çocukça gerilim

ABD Başkanı Donald Trump’ın dün sabah saatlerinde Washington’da gerçekleştirdiği “Birliğin Durumu” konuşması, içeriğinden daha çok, salonda yaşanılan gerilim dolu anlarla gündemi belirledi. ABD başkenti Washington’da, Beyaz Saray ile Demokratların hakim olduğu Temsilciler Meclisi arasındaki derin çatlağı gösteren gerilim, ABD Başkanı Trump ile Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi arasındaki jest, mimik ve davranışlarla vücut buldu. Trump’ın konuşma öncesi kürsüde bulunan Başkan Yardımcısı Mike Pence’in elini sıkarken, Temsilciler Meclisi’nde kendisine yönelik azil kararı alınmasında baş rolü oynayan Nancy Pelosi’nin elini sıkmaması dikkat çekti. ABD Başkanı’nın iç ve dış politika konularını değerlendirdiği konuşmasının sonunda, Pelosi’nin Trump’a verdiği beklenmedik cevap, gündemin baş sırasında oturdu. Pelosi elini sıkmayan Trump’ın konuşma metnini yırttı

Mike Pompeo'nun paylaşımı

KAMERALARIN ÖNÜNDE YAPTI

Pelosi, konuşma sonunda, kendisine daha önce sunulan Trump’ın metnini eline aldı ve kameraların önünde ortadan ikiye yırttı. Pelosi’nin, konuşma sonrası bir gazetecinin “Trump’ın konuşma metnini neden yırttınız?” şeklindeki sorusuna cevabı ise “Çünkü alternatifleri göz önünde bulundurduğumuzda nazik bir davranıştı” şeklinde oldu. Nancy Pelosi geçen yıl da “Ulusa Sesleniş” konuşmasının sonunda Trump’ı alaycı bir şekilde alkışlamasıyla gündem olmuştu.

CEVAP POMPEO’DAN

Pelosi’nin Trump’ın konuşma metnini yırtmasına cevap ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’dan geldi. Yönetim içinde Trump’a en yakın isimlerden olduğu belirtilen Pompeo’nun kendi kişisel Twitter hesabından, Simpsons çizgi dizisinde küçük bir kızın kağıt yırttığı kareyi “Hıçkırarak ağlıyor” yazısıyla birlikte paylaşması dikkat çekti. Pompeo’nun hedefinin Pelosi olduğu kaydedildi.

Kendi performansını övdü

ABD Başkanı Donald Trump, geleneksel “Birliğin Durumu” konuşmasında ağırlıklı olarak kendi yönetiminin ekonomi performansını överken, dış politikada İran’a gözdağı verdi ve ABD’nin Ortadoğu’daki sonsuz savaşlardan çıkmaya kararlı olduğunu vurguladı. Trump, 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde son kez geleneksel “Birliğin Durumu” konuşmasını yaptı. Konuşmasında 3 yıl önce “Amerika’nın geri dönüşünü” başlattıklarına işaret eden Trump, işsizliğin, suçun ve yoksulluğun azaltılması, güvenin ve gelir düzeyinin artırılması gibi birçok konuda ciddi gelişme kaydettiklerini ve ekonomiyi güçlendirdiklerini söyledi. Görev süresinde birçok konuda ciddi ilerleme kaydettiklerini belirten Trump, “Birliğimizin durumu hiç olmadığı kadar güçlü.” görüşünü paylaştı. Başkan Trump, “Politikalarımız sayesinde ABD, dünyada 1 numaralı petrol ve doğal gaz üreticisi konumuna geldi. 3 yılda aldığımız inanılmaz yol sayesinde, Amerika şu an enerji bakımından tam bağımsız.” ifadelerini kullandı. ABD’nin Kanada ve Meksika ile yaptığı NAFTA Anlaşmasını da “felaket” olarak niteleyen Trump, bu anlaşmayı kaldırıp ABD-Meksika-Kanada Anlaşmasını (USMCA) imzaladıklarını anımsattı. Çin ile ticaret savaşında stratejisinin işe yaradığını öne süren Trump, “Çin hükümeti ile koronavirüs salgını konusunda yakından çalışıyoruz ve iş birliği içindeyiz. Yönetimim, bu tehditten vatandaşlarımızı korumak için gereken tüm önlemleri alacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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Darbeci Guaido salondaydı

Trump’ın konuşması sırasında salonda, Venezuele’da seçilmiş hükümete karşı darbe girişiminde bulunan Juan Guaido’nun bulunması da dikkat çekti. Dinleyiciler arasında Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido’nun da olduğunu belirten Trump, “Guaido tüm Venezuelalıların umutlarını, hayallerini ve arzusunu yanında taşıyor” sözleriyle skandal bir değerlendirmede bulundu.

Hatice Cengiz konuşmayı dinledi

Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda vahşice işlenen bir cinayete kurban giden Suud gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz de salonda yer aldı ve Trump’ın konuşmasını dinledi.