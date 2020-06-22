Washington’da ilhak tiyatrosu: Plana destek verme konusunda bugün toplanacaklar

ABD’de Donald Trump yönetiminin, İsrail’in uluslararası toplumun tepkisine rağmen işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan bazı bölgeleri gelecek aydan itibaren ‘ilhak’ etme planına destek verilip verilmeyeceğini kararlaştırmak için toplantılar yapacağı bildirildi. İsrail’in Kanal 13 televizyonunda yer alan haberde, Washington yönetiminin bugün ve yarın yapacağı iki toplantıda İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Batı Şeria’daki bazı bölgeleri 1 Temmuz’dan itibaren “ilhak” sürecini başlatma planını ele alacağı belirtildi.

FRIEDMAN DA GELECEK

Jared Kushner

Toplantıya, ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien’ın yanı sıra ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman’ın da katılacağı dile getirildi. Beyaz Saray’daki görüşmede, Netanyahu’nun gelecek aydan itibaren Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planını uygulamasına destek verilip verilmeyeceğinin kararlaştırılacağı ifade edildi. Büyükelçi Friedman’ın görüşmeye katılmak için bugün Washington’a gideceği, İsrail’den ayrılmadan önce Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile de görüşebileceği kaydedildi.

SALGINI KULLANIYOR

İşgalci İsrail yönetimi, uluslararası toplumun koronavirüs salgını ile meşgul olmasından yararlanarak 1 Temmuz’dan itibaren “ilhak planını devreye sokmak istiyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ilhak planının ayrıntıları henüz kamuoyu tarafından bilinmese de Netanyahu birçok defa Batı Şeria ve toprakalarını ve Ürdün Vadisi’ni ilhak edeceğini dile getirmişti. Alman haber ajansı DPA, geçtiğimiz günlerde ele geçirdiği İsrail istihbarat raporuna göre, koronavirüs salgını nedeniyle Ürdün’de ve Batı Şeria’da ağır şiddet olayları beklenmediğini yazmıştı.

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Gazze’de protesto

Fotoğraf: Arşiv

Gazze’de, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan bazı bölgeleri “ilhak planı” protesto edildi. Gazze’deki Filistin Alimler Birliği Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, Filistin halkına İsrail’in ilhak planına karşı seferberlik çağrısı yapıldı. Birliğin Başkanı Mervan Ebu Ras, burada yaptığı konuşmada, “Ümmetin seferber olması dini bir görevdir. Filistinlilerin haklarına yönelik saldırılara karşı sessiz kalmak uygun değildir” dedi. “İsrail’in ilhak planı tarih boyunca işgal güçlerinin uyguladığı en kötü suçlardan biri” ifadelerini kullanan Ebu Ras, İsrail’in dünya salgınla meşgul olduğu bu dönemi planını uygulamaya koymak için kullandığını belirtti. Halktan işgalcilere ve uygulamalara karşı koymasını isteyen Ebu Ras, Filistin yönetimine 1993’te imzalanan Oslo Anlaşması’nın (I. Oslo) iptal edilmesi çağrısında bulundu.

DÜNYA İsrail istihbaratından ilhak raporu: Dünyanın tepkisine rağmen harekete geçme planı



