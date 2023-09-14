WMO: Libya'da seldeki can kayıplarının çoğu gelişmiş erken uyarı sistemleriyle önlenebilirdi

Libya'nın doğusunu vuran sel felaketi nedeniyle Derne kentinde hayatını kaybeden 2 binden fazla kişinin cenazesi toprağa verildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, "Derne kentinde defnedilenlerin sayısı 2 bin 90'a ulaştı, bunlardan 1100'ü kimliği belirlenemeden toprağa verildi." ifadeleri kullanıldı. Derne'deki kayıp kişilere ilişkin ise, henüz bildirilmeyen kayıplara ek olarak, 2 bin kişi hakkında resmi kayıp başvurusunun olduğu aktarıldı.