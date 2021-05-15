Wuhan'ı kasırga vurdu: 10 ölü, 367 yaralı

Dünya

Muhalefet partisinden Kanada Başbakanı'na çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun

Kanada Federal Parlamentosunda 4. büyük parti konumunda olan Yeni Demokrat Parti, Başbakan Justin Trudeau'dan İsrail'e Kanada yapımı silahların satışının, Filistin topraklarındaki işgal sona erinceye kadar durdurulmasını istedi. Yeni Demokrat Parti tarafından başlatılan imza kampanyası metninden, "Kanada için şimdi de yasa dışı işgal bitene kadar İsrail'e silah satışını durdurma zamanıdır" dedi.