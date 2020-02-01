Yabancı ülkelerdeki Çinliler mağdur: Virüslü değiliz

Sosyal medyada Koronavirüs ile ilgili yayınlanan fotoğraf ve videolar sebebiyle Batılı ülkelerde yaşayan Asyalı vatandaşlar mağdur oluyor.

Batı ülkelerinde yaşayan Asyalı göçmenler koronavirüs salgınıyla birlikte kendilerine yönelik ırkçı tavırların artmasından şikayetçi.

Fransa'da sosyal medya kullanıcıları, maruz kaldıkları ırkçılığı "Ben virüs değilim" (#JeNeSuisPasUnVirus) etiketiyle paylaşıyor. Uzak doğulular, insanların ırkçı eğilimlerinin koronavirüs salgınıyla birlikte daha görünür olduğunu vurguluyor.

Metroda yanlarına oturmuyorlar

Fransa basınında yer alan haberlere göre, insanlar, toplu taşıma araçlarında Çinli olduğunu düşündükleri yolcuların yanına oturmak istemiyor. Ayrıca restoran ve mağazalarda Asyalı çalışanların kendilerine hizmet sunmasından kaçınıyor. Çin restoranlarına olan ilgi de azaldı.

Kalp krizi geçiren adama kimse müdahale etmedi

Avustralya'da bir Çinli kalp krizi geçirdi, koronavirüs korkusuyla kimse kalp masajı yapmadı

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını yüzünden halk tarafından "şüpheli" görülen Çinliler mağdur oluyor.

Avustralya'nın Sydney kentinde, Çin Mahallesi'nde sokak ortasında kalp krizi geçiren bir Çinli'ye, koronavirüs taşıdığı korkusuyla etraftakilerden kimse kalp masajı yapmadı. Yerel basının haberine göre sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 60 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.

OYNAT 00:34 Koronavirüs'lü hastanın kriz geçirdiği anlar kamerada Çin'de 81 kişinin yaşamını yitirdiği 'Koronavirüs' ile ilgili sosyal medyada paylaşılan bir videoda sedye üzerinde yatan kişinin istemsizce hareket ettiği ve kriz nöbeti geçirdiği anlar böyle görüntülendi. Ülke genelinde virüs nedeniyle can kaybının 81'e, virüsün bulaştığı kişi sayısının da 461'inin durumu ağır olmak üzere 2 bin 744'e yükseldiği belirtildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 Çin'deki bir yolcu uçağında virüs taraması yapıldı Çin'de ortaya çıkan koronavirüsü ile ilgili 'insandan insana bulaşıyor' açıklamasının ardından izleyeni dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir yolcu uçağına gelen özel ekiplerin tek tek uçaktakileri araması gözler önüne seriliyor. BiP'te paylaş

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