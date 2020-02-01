Yabancı ülkelerdeki Çinliler mağdur: Virüslü değiliz

Sosyal medyada Koronavirüs ile ilgili yayınlanan fotoğraf ve videolar sebebiyle Batılı ülkelerde yaşayan Asyalı vatandaşlar mağdur oluyor.
Batı ülkelerinde yaşayan Asyalı göçmenler koronavirüs salgınıyla birlikte kendilerine yönelik ırkçı tavırların artmasından şikayetçi.
Fransa'da sosyal medya kullanıcıları, maruz kaldıkları ırkçılığı "Ben virüs değilim" (#JeNeSuisPasUnVirus) etiketiyle paylaşıyor. Uzak doğulular, insanların ırkçı eğilimlerinin koronavirüs salgınıyla birlikte daha görünür olduğunu vurguluyor.
Metroda yanlarına oturmuyorlar
Fransa basınında yer alan haberlere göre, insanlar, toplu taşıma araçlarında Çinli olduğunu düşündükleri yolcuların yanına oturmak istemiyor. Ayrıca restoran ve mağazalarda Asyalı çalışanların kendilerine hizmet sunmasından kaçınıyor. Çin restoranlarına olan ilgi de azaldı.
Kalp krizi geçiren adama kimse müdahale etmedi
Avustralya'da bir Çinli kalp krizi geçirdi, koronavirüs korkusuyla kimse kalp masajı yapmadı
Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını yüzünden halk tarafından "şüpheli" görülen Çinliler mağdur oluyor.
Avustralya'nın Sydney kentinde, Çin Mahallesi'nde sokak ortasında kalp krizi geçiren bir Çinli'ye, koronavirüs taşıdığı korkusuyla etraftakilerden kimse kalp masajı yapmadı. Yerel basının haberine göre sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen 60 yaşındaki adam olay yerinde hayatını kaybetti.