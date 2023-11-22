Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait bir okulu ateşe verdi

Tahta ve çimentoyla yapılan, çatısı tenekelerle kaplanan 7 sınıflı okulun 3 sınıfının ateşe verildiğini belirten Tıl, 7 Ekim öncesinde okulda 32 öğrencinin eğitim gördüğünü, Yahudi yerleşimcilerin saldırılarının artmasıyla yolların kapatıldığını ve öğretmenlerin okula gelemediğini, köy halkının göçe zorlandığını dile getirdi.