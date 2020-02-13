Dünya Yakasına yapıştılar
AMERİKA

Yakasına yapıştılar

Venezuela’da Batı desteğiyle kendini devlet başkanı ilan eden darbeci lider Juan Guaido, ABD ve AB’den dönüşte protestolarla karşılandı. Havalimanında bir kadın Guaido’nun üzerine çerez ve su atarken kalabalık, “Vatan haini!” diye bağırdı. Çıkışta protestolar arttı, yaşanan arbedede bir kişi Guaido’yu yakasından tutup silkeledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Juan Guaido
Juan Guaido

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli darbeci Juan Guaido, yurt dışına çıkış yasağına rağmen 19 Ocak’ta ayrıldığı ülkeye dönüşünde tepkilerle karşılaştı. Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin (TSJ) söz konusu kararına rağmen ülke dışına ikinci kez çıktıktan sonra Kolombiya’da düzenlenen Amerika Kıtası Terörizmle Mücadele 3. Bakanlar Konferansı’na katılan, ardından Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve ABD’yi ziyaret eden Guaido, başkent Caracas’ın kuzeyindeki Maiquetia Simon Bolivar Uluslararası Havalimanı’na geldi. Havalimanında halkın sert tepkisiyle karşılaşan darbeci Guadio için “Vatan haini” tabiri kullanıldı.

HAVALİMANINDA YOĞUN TEPKİ

Pasaport kontrolünden geçişinde herhangi bir engel çıkarılmayan Guaido, sosyal medyaya yansıyan görüntülere göre havalimanında bekleyen bazı Venezuelalıların yoğun tepkisi ile karşılaştı. ABD yönetiminin yaptırım uyguladığı Venezuelalı havayolu şirketi Conviasa üniforması giyen bir kadın Guaido’nun üzerine çerez ve su atarken, çevredeki grubun “vatan haini” diye bağırdığı duyuldu.

YAKASINDAN TUTUP SİLKELEDİLER

Havalimanı içindeki taraftarlarıyla bir süre sohbet eden ve fotoğraf çektiren Guaido, dışarıda bekleyen aracına yöneldiğinde ise daha ağır tepkilerle karşılaştı. Yaşanan arbedede gruptaki bir kişinin Guaido’yu yakasından tutup silkelediği görüldü.

ARBEDE ÇIKTI

  • Bu arada Guaido’nun ülkeye varmasından önce Caracas’tan yola çıkan bir grup parlamenter, havalimanı yakınlarında güvenlik güçlerince durduruldu. Kordonu geçmek isteyen milletvekilleri ve Bolivarcı Ulusal Muhafız Birliği (GNB) mensupları arasında kısa süreli arbede ve kovalamaca yaşandı. Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesinin, birçok suçlamadan hakkında ülke dışına çıkma yasağı getirdiği Guaido, 19 Ocak’ta Venezuela’dan Kolombiya’ya geçmiş, ardından da İsviçre, Fransa, İngiltere, İspanya, Kanada ve ABD’ye gitmişti.

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