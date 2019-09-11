İran ile İsrail arasındaki bölgesel gerilim her geçen gün yeni boyut kazanıyor. İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun önceki gün yaptığı bir sunumla, ‘Tahran’ın gizli bir bölgede nükleer silah geliştirdiği’ iddiasına sert tepki gösterdi ve iddiayı reddetti. Zarif, Netanyahu’nun açıklamasına ilişkin, İsrail’in savaş için bahane aradığını savundu. Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, İsrail’in kendi nükleer cephaneliğine atıfta bulunan Zarif, “Asıl nükleer silahların sahibi olan yalancı çoban ağlıyor” yazdı. Zarif, mesajını kanıtlamak için 6 Ekim 1996 tarihli ‘İsrail’in gizli nükleer cephaneliği’ başlıklı Sunday Times gazetesinin bir görselini de sosyal medya hesabından paylaştı. İki taraf arasındaki gerilim, son aylarda İsrail’in, bölgede İran destekli güçleri hava saldırıları ile hedef almasıyla tırmanmıştı.

Zarif, İsrail'in nükleer saldırılarını hatırlattı.

7 TRİLYON DOLAR GÖNDERMESİ

İran Dışişleri Bakanı Zarif, Suudi Prens Muhammed Bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid’e ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı B-Takımı olarak tanımlayarak, “Trump ve onun B-Takımı yalnızca savaş istiyor. Masum insanların kanı ve bir başka 7 trilyon dolar harcama pahasına” diye yazdı. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Ortadoğu’daki savaşlar için 7 trilyon dolar para harcadığını ve ülkenin lehine somut bir sonuç alamadığını söylemişti.

TEHDİT ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran’ın Abadeh şehrinde gizli bir alanda nükleer silah geliştirdiğini, ancak bölgenin açığa çıkarıldığını öğrendikten sonra tesisi tahrip ettiğini iddia etmişti. Netanyahu, ülkesinin İran’ın her yerde ve her zaman nükleer silah edinmesini önlemeye devam edeceği tehdidinde bulundu. Netanyahu, uluslararası toplumu uyanık olmaya ve nükleer bir silah edinmesini engellemek için İran’a daha fazla baskı yapmaya çağırmıştı.

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24 saatte ikinci saldırı

İHA

Öte yandan önceki gün Irak’ın Anbar bölgesinde İran destekli Haşdi Şabi milis gücünün kullandığı belirtilen deponun hava saldırısı sonucu imha edildiği belirtildi. Depoda yaşanan patlama sırasında gökyüzünde bir İnsansız Hava Aracı’nın (İHA) bulunduğu belirtildi. Anbar bölgesindeki saldırıdan saatler önce de İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs güçleri tarafından Suriye’nin Irak sınırına yakın Elbukemal bölgesinde inşa edilen bir askeri üssü vurmuş, saldırıda 18 kişi ölmüş 38 kişi de yaralanmıştı. bölgede İran bağlantılı hedeflere saldırıların İsrail tarafından yapıldığı biliniyor.