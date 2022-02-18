Dünya Yunanistanda yangın çıkan feribotta Türk yolcular da var
ORTADOĞU

Yunanistan'da yangın çıkan feribotta Türk yolcular da var

Yunanistan açıklarında 237'si yolcu olmak üzere 288 kişinin bulunduğu İtalya bandıralı yolcu gemisinde yangın çıktı. Yunanistan yolculara yardım etmek için üç römorkör ve üç devriye botunun gönderildiğini açıkladı. Gemide bulunan 24 Türk yolcunun sağlık durumlarının iyi olduğu açıklandı.

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Haber Merkezi Diğer
​Yanan feribotta Türklerde var
Yolcu gemisinde yangın çıktı.

Yunanistan'dan İtalya'nın güneyine seyahat etmekte olan bir feribotta yangın çıktı. Korfu Adası yakınlarında yaşanan olayda gemideki 280'den fazla kişi tahliye edildi.

Yunan sahil güvenlik yetkilileri olayda bir kişinin hafif yaralandığını ve gemide bulunan herkesin sağ salim kurtarılarak kurtarma botlarına nakledildiğini bildirdi.

Dokuz saat süren Iguomenıtsa-Birindisi seferini yapmak üzere İyon Denizi'ne açılan Euroferry Olympia adlı Yunan feribotu 233 yolcu ve 51 mürettebat taşıyordu.

Yangının feribotun Birindisi limanına doğru hareketinden kısa süre sonra çıktığı belirtildi.

Dev gemide yangın çıktı: Dört bin lüks araç alev alev yanıyor
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Almanya’nın Emden kentinden 10 Şubat’ta hareket eden ve Çarşamba günü Kanada’nın Davisville bölgesine varması gereken geminin kargo bölümünde çarşamba sabahı yangın çıktı.
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Geminin Volkswagen grubuna ait lüks otomobilleri taşıdığı öğrenildi.
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1100 Porsche marka otomobil de dahil olmak üzere binlerce araç taşıdığı tahmin edilen Felicity Ace isimli devasa kargo gemisi, 22 mürettebatının gemiden kurtarılmasının ardından perşembe günü alev aldı ve Atlas okyanusunun ortasında yer alan Portekiz’e bağlı Azor adaları açıklarında sürüklenmeye başladı.
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1100 Porsche marka otomobil de dahil olmak üzere binlerce araç taşıdığı tahmin edilen Felicity Ace isimli devasa kargo gemisi, 22 mürettebatının gemiden kurtarılmasının ardından perşembe günü alev aldı ve Atlas okyanusunun ortasında yer alan Portekiz’e bağlı Azor adaları açıklarında sürüklenmeye başladı.
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Portekiz güvenlik kuvvetleri çarşamba günü mürettebatı tahliye etmek için harekete geçtiğinde, gemi Portekiz ada bölgesi Azor Adaları’ndaki Terceira Adası’ndan yaklaşık 200 mil uzaktaydı.
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Yetkililere göre, bir helikopterin de kullanıldığı operasyonda hiçbir yaralanan olmadı.
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Drive isimli otomobil sitesine göre Volkswagen Grubu’na ait 4 bin aracın da gemide olduğui bildirdi.
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Volkswagen Grubu konu ile ilgili bir açıklama yapmadı. Gemide 189 adet lüks Bentley olduğu da bildirildi. Ayrıca Porsche, Audi ve Lamborghini marka arabaların da gemide olduğu tahmin ediliyor.
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Porsche Kuzey Amerika Sözcüsü Luke Vandezande dün akşam yaptığı açıklamada şirketin 1100 otomobilinin gemide olduğunu, ancak araçların akıbetinin bilinmediğini söyledi.
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Sözcü arabaları için endişelenen müşterileri bayileriyle iletişime geçmeye davet etti.
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Açıklamada, “Ticaret gemisi Felicity Ace’in 22 mürettebat üyesi güvende ve iyi olduğu için rahatladık” ifadeleri kullanıldı.
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Bu yangın Volkswagen grubunun ilk deniz yangını değil.
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2019’da gruba ait otomobilleri taşıyan Grande America isimli gemi alev alıp batmış, bu gemide de Audi ve Porsche da dahil olmak üzere 2 binden fazla lüks otomobil yanmış ve sulara karışmıştı.
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Pandemi nedeniyle Asya’da yaşanan çip krizi yüzünden Volkswagen de dahil olmak üzere pek çok otomobil üreticisi uzun süredir tedarik zinciri sorunlarıyla boğuşuyordu.
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Avrupa ve Amerika arasındaki büyük nakliyatta gerçekleşen yangın da tedarik zinciri sorunlarına bir halka eklemiş oldu.
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Dev gemide yangın çıktı: Dört bin lüks araç alev alev yanıyor
Almanya'dan ABD'ye lüks araç taşıdığı sırada yangın çıkan Felicity Ace adlı gemide yangın devam ederken dev yük gemisinde aralarında 1100 adet Porsche marka otomobilin yanı sıra Bentley, Audi ve Lamborghini dahil olduğu 4 bin lüks aracın bulunduğu açıklandı. Gemideki 22 mürettebat kurtarılırken lüks araçların yanmaya devam ettiği öğrenildi.

Tehlikeli eğlence: Maltepe Sahilde yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü
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Geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde İstanbul’da meydana gelen şiddetli lodos ve fırtına sonrası Maltepe Sahilinde iskeleye demirli olan Ro Ro isimli gemi halatından kurtularak kıyaya sürüklenmiş ve yan yatmıştı.
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Olay üzerinden geçen yaklaşık 2 aylık süre boyunca gemi için herhangi bir kurtarma işlemi gerçekleştirilmedi. Gemiye ait bazı parçaların yerinden koparak denizde sürüklendiği görülürken yan yatan geminin çevresindeki suyun renginde de değişim olduğu gözlemlendi.
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Gemi çocukların oyun alanına döndü<br>Öte yandan her gün yüzlerce insanın uğrak noktası olan Maltepe Sahil’de kimi çocukların ise gemi içerisine girerek oyun oynadığı görüldü.
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Vatandaşlar geminin bir an önce kaldırılmasını isterken yan yatan geminin son hali havadan görüntülendi.
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“Anne olarak benim hoşuma gitmiyor”<br>Sahilde yürüyüşe çıkan Gamze Açıkgöz isimli vatandaş, “Hemen hemen her gün buradan geçiyorum. Batık gemileri görüyorum. Açıkça tehlike arz ediyor. Küçük çocuklar geminin üzerine çıkarak oyun oynuyorlar. Bir anne olarak empati yaptığımda bu görüntüler benim hoşuma gitmiyor. Umarım yetkililer bir an önce konuyla ilgilenir” diye konuştu.
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Maltepe Sahilde tehlikeli eğlence Yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü
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Tehlikeli eğlence: Maltepe Sahilde yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü
Maltepe' de şiddetli lodos sonrası kıyıya vurarak yan yatan gemi 60 gündür kaldırılmayı bekliyor. Sahilde kıyıya vuran gemiden kopan bazı parçalar denize sürüklenirken, sahile inen çocuklar ise canlarını hiçe sayarak gemi içerisine giriyor ve oyun oynuyor. Vatandaşların bir an önce kaldırılmasını istediği geminin son hali havadan görüntülendi.
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