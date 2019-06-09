Dünya Yanardağ patladı Kül yağmurları oluştu
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ASYA

Yanardağ patladı: Kül yağmurları oluştu

Yanardağ patladı: Kül yağmurları oluştu

Yanardağ çevresinde yaşayan halka, kül yağmurlarına karşı maske takılması uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi AA
Sinabung Yanardağı.
Sinabung Yanardağı.

Endonezya'nın Sumatra Adası'ndaki Sinabung Yanardağı’nda patlama meydana geldiği bildirildi.

  • Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yaptığı açıklamada, yanardağda 9 dakikadan fazla süren patlamada püsküren kül ve dumanın 7 bin metre yüksekliğe ulaştığını belirtti.

Yanardağ civarında yaşayan halka kül yağmurlarına karşı maske takmaları uyarısında bulunan bölge yetkilileri, yanardağa 3 ila 5 kilometre yakınlardaki alanlarda faaliyette bulunulmamasını istedi.

Bu arada, yanardağ için 2015’te verilen en yüksek alarm durumu, mayıs ayında bir alt seviyeye indirilmişti.

Yaklaşık 400 yıl sonra 2010'da yeniden faaliyete geçen Sinabung Yanardağı'nda 2014 ve 2016'da yaşanan patlamalarda 23 kişi yaşamını yitirmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Bayram tatilinin acı bilançosu

Bayram tatilinin acı bilançosu

Trafik kazalarında 83 kişi yaşamını yitirdi, 868 kişi yaralandı.
Suriyede saldırı:1 şehit 5 yaralı

Suriye'de saldırı:
1 şehit 5 yaralı

​PKK-PYD'li teröristler TSK gözlem noktasına saldırdı.
Talihsizliklerinizi iyi biliriz

Talihsizliklerinizi
iyi biliriz

Bakan Soylu'dan Koç'un açıklamalarına yanıt.
Yakalandılar

Yakalandılar

4 kişinin öldüğü kaza nedeniyle her yerde aranıyorlardı.
Pendik Sahili'ne<br>'ölü at' vurdu

Pendik Sahili'ne
'ölü at' vurdu

Kıyıya vuran atın görüntüsü yürekleri sızlattı.
Hukuki süreç başladı

Hukuki süreç başladı

Soylu'ya havalimanı çıkışında 'akıllı ol' demişti.
Son gülen <br>Hasan Ali oldu

Son gülen
Hasan Ali oldu

Fransızlar önce alay etti sonra pişman oldu.
Kuyumcudan<br>sahte altın

Kuyumcudan
sahte altın

Polis iki mağazada da gerçek altın bulamadı.
Müjde üstüne müjde

Müjde üstüne müjde

​Yıldırım, seçimlerin ardından atacakları yeni adımları açıkladı.
Yeni rekor kırıldı

Yeni rekor kırıldı

​Antalya Valisi sosyal medyada duyurdu.
Mecliste<br>'askerlik' mesaisi

Mecliste
'askerlik' mesaisi

​Yeni sistemle ilgili değişiklikler Salı günü görüşülecek.
Fransa'da<br>sahte et alarmı

Fransa'da
sahte et alarmı

​Yoksullara 8 ay boyunca sahte kıyma yedirdiler.
Fabrikadaki yangına<br>2 tutuklama

Fabrikadaki yangına
2 tutuklama

​4 işçi yanarak hayatını kaybetmişti.
Valiye hakaretin görüntüsü

Valiye hakaretin görüntüsü

​CHP adayının skandal sözleri kameralara yansıdı.
70 yıldır<br>kanayan yara

70 yıldır
kanayan yara

Belene kampında Türklere yapılan işkenceler unutulmadı.
En acı bakış

En acı bakış

​Arkadaşlarından şehit astsubaya gözyaşlarıyla veda.
'Türkiye'den <br>Fransa'ya tokat'

'Türkiye'den
Fransa'ya tokat'

Tarihi galibiyet, Fransa basınında yankı uyandırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.