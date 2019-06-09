Yanardağ patladı: Kül yağmurları oluştu

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9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölümlü ve yaralamalı kaza oldu. Cuma günü saat 18.00'den, bugün saat 17.00'ye kadar yurt genelinde meydana gelen toplam 161 kazada, 68 kişi öldü, 520 kişi de yaralandı.