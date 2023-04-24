Yapay zeka baş editörü işinden etti

Alman 'Die Aktuelle' dergisi, geçirdiği kazadan sonra felç olan ve kamuoyuna çıkmayan eski ‘Formula 1’ şampiyonu Michael Schumacher ile ilgili bir haberi kapağından ‘ilk röportaj’ diye duyurdu. Kapaktaki yazının altına ise ‘Şaşırtıcı bir gerçeklik’ diye yazıldı.

Yapay zeka ile röportaj

Derginin iç sayfalarında röportajın, bir internet platformunda yayınlandığı ve yapay zeka ile yapıldığı ibaresi yer aldı.

Şirket, Schumacher'in ailesinden özür diledi

Derginin sahibi olan Funke medya grubu, cuma günü bir bildiri yayınlayarak, 2013 sonlarında bir kayak kazasında ciddi beyin yaralanması geçirdiğinden beri kamuoyu önüne çıkmayan yarışçının ailesinden özür diledi. CEO Bianca Pohlmann, “Bu tatsız ve yanıltıcı yazı çıkmamalıydı. Bizim ve okuyucularımızın Funke gibi bir yayıncıdan beklediği gazetecilik standartlarını hiçbir şekilde karşılamıyor" diye yazdı.

Aile yasal işlem başlatacak