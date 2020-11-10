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Dünya Yaşma timleri Şuşayı böyle kurtardı
AVRUPA

Yaşma timleri Şuşa’yı böyle kurtardı

Yaşma timleri Şuşa’yı böyle kurtardı

Ermenistan’ın yüksek dağlar, orman ve zorlu arazisi nedeniyle “alınamaz” dediği Şuşa, Türkiye’de özel kuvvet eğitimi alan Azerbaycan Ordusu’nun “Yaşma” timlerinin nefes kesen operasyonuyla alındı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Ermenilerin ‘alınamaz’ ilan ettiği Şuşa, Azerbaycan Özel Kuvvetleri’nin akıl dolu operasyonuyla ele geçirildi.
Ermenilerin ‘alınamaz’ ilan ettiği Şuşa, Azerbaycan Özel Kuvvetleri’nin akıl dolu operasyonuyla ele geçirildi.

Yüksek dağlar ve korkutucu arazisiyle Ermenilerin ‘alınamaz’ ilan ettiği Şuşa, Azerbaycan Özel Kuvvetleri’nin akıl dolu operasyonuyla ele geçirildi. Dağlık Karabağ’ın sembol şehri Şuşa’nın kurtulmasının ardından ise destansı bir operasyon çıktı. Ermenistan, hem kukla yönetimin başkent Hankendi’ye olan uzaklığı hem de tarihi ve stratejik önemi Şuşa’ya özel bir önem veriyordu. Ermenistan ordusu bölgedeki bütün ağırlığını Şuşa’ya vermişti.

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SIZMA HAREKATI

  • Ermeni ordusu etrafı meşe ormanları ve kayalıklarla çevrili olan şehirde ana savunma hattını kara yolları üzerine kurmuştu. Azerbaycan ordusunun önce SİHA’larla havadan saldıracağı, ardından da zırhlı araçlarla şehre gireceğini hesaplıyordu. Bu nedenle kayalık bölgeler ve derin vadilerde savunma hatlarına önem verilmedi. Araçların geçiş güzergâhları da yine Ermeniler tarafından an be an takip altına alındı. Azerbaycan Ordusu savunma zaafını tespit edince tarihi bir sızma harekatı gerçekleştirdi. Azerbaycan Ordusu’nun operasyonda Türkiye’de de özel kuvvet eğitimi alan ‘Yaşma’ timleri görev aldı. Timlerde Şuşa kökenli askerlere yer verildi. Timler zaman zaman özel ekipmanlarda kullanarak kayalık ve derin vadilerden şehre girdi. Timler o kadar sessiz sızdı ki bazı mevzilerdeki Ermeni askerler bıçaklarla etkisiz hale getirildi. Sızma girişiminin başarıyla sonuçlanmasının hemen ardından Yaşma birliğinin sıcak çatışmaya girerek şehrin kontrolünü ele aldı. Ermeni basınında bazı Ermeni generallerin “Nasıl şehrin içine sızmışlar, dünyadan haberiniz olmamış” diyerek bölgedeki komutanları eleştiri ifade edildi.

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Şair Ramaldanov

‘ALINAMAZ’ DENİLİYORDU

Şuşa’nın bulunduğu arazinin son derece dağlık ve meşelik olduğuna dikkat çeken Azerbaycanlı emekli Albay Şair Ramaldanov şunları kaydetti: “Ermeni güçleri tüm askeri donanımını tek giriş olan bölgede toplayıp, bölgeye girişimize engel olmayı planlıyordu. Bölge dağlık olduğu için olduğu için giriş çıkışlar sürekli kontrol altındaydı. Tek bir noktadan giriş sağlanabileceği için de Ermeniler bölgenin kontrolünü kaybedeceğine hiç inanmıyordu, bu yüzden de Şuşa’ya ‘alınamaz’ diyorlardı. Ama eğitimli askerlerimiz sayesinde alındı.”

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TÜRKİYE’YE TESEKKÜR

  • Ramaldanov, “Türkiye’den bir heyet Şuşa zaferi için tebriğe geldi. Aliyev, o tebriği çok samimi bir şekilde kabul etti. Azerbaycan’da, Bakü’de ve diğer yerlerde Şuşa’nın alınmasını öğrenen Azerbaycan halkı, bizim bayrağımızla birlikte kardeş Türkiye bayrağını sallıyor. Operasyonların başından beri desteğinizi esirgemediniz. Bu tebrik sadece Azerbaycan’a değil, Türkiye’ye de yapılmalı” dedi.
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