Yedi milyar euro toplandı

AB Komisyonu ve AB Dönem Başkanı İsveç’in, 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden Türkiye ve Suriye’de etkilenenler için Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı sona erdi. Konferansta yaklaşık 7 milyar avroluk yardım taahhüdü yapıldı. Bu yardımın 6,05 milyar avrosu Türkiye için, 950 milyon avrosu Suriyeliler için ayrıldı.

KONFERANS SADECE BAŞLANGIÇ

AB Komisyonundan yapılan açıklamada, “AB Komisyonu ve AB üyesi ülkelerin yanı sıra Avrupa Yatırım Bankası ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, 3,6 milyar avro ile toplam hibe taahhüdünün yüzde 50’sini temsil etmektedir.” ifadesi yer aldı. Açıklamada Türkiye’ye yönelik fonların insani ihtiyaçların karşılanması ve depremden etkilenen bölgelerin yeniden imarında kullanılacağı belirtildi. Konferansın kapanışında konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Bu konferans sadece bir başlangıç. Önümüzde çok iş var. Önümüzdeki haftalarda, aylarda ve yıllarda birlikte çalışmaya devam edeceğiz. diye konuştu.

YÜZYILIN EN BÜYÜK DEPREMLERİNDEN

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da, depremlerden etkilenenlerin yalnız olmadığını ve desteklerinin süreceğini ifade ederek, yardımlara geniş katılımın önemini vurguladı. Kristersson, 6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin “Bu, tarihi boyutlarda bir deprem. Birinci deprem, Richter ölçeğine göre 7,8 büyüklüğünde gerçekleşti ve yüzyılı aşkın bir süredir olan en güçlü deprem olarak tarihe geçti” dedi.

1,75 milyar avrosu hibe

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Brüksel’deki Uluslararası Bağışçılar Konferansı’nda Konferansın ardından basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, taahhüt edilen miktarın yaklaşık 4,3 milyar avrosunun uygun kredi, 1 milyar 750 milyon avrosunun da hibe olduğunu belirtti. Macaristan’ın 2 yıkılan kilise ve 1 hastaneyi yapacağını söylediğini ve bunun için de Türkiye’den proje beklediklerini aktaran Çavuşoğlu, bazı ülkelerin proje bazlı taahhütte bulunduğunu bunun da açıklanan miktarlara dahil olmadığını belirtti.

Proje bazlı verilecek destekler için de projelerin ortaya çıkması gerektiğine ve yeniden inşa sürecinin hızlı başladığına işaret eden Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “650 bin civarında bağımsız ünite, yani ev ya da daire inşa edeceğiz ve altyapısıyla beraber okullarıyla, hastaneleriyle, işte diğer altyapısıyla beraber. Elbette bazıları da proje bazlı olduğu için bu projeler hayata geçtikçe paralar aktarılacak. Hibe olanların bir an önce aktarılmasında fayda var. Yine kredi anlaşmaları da tabii bu uygun şartlarda, onu ilgili kurumlarımızla taahhütte bulunan finans kuruluşlarıyla yapacakları anlaşmaların bir an önce hayata geçirilmesine bağlı.”

Gardaş’tan 100 milyon dolarlık konut

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Türkiye’deki deprem bölgelerinde 100 milyon dolar tutarında konut, kamu binası ve eğitim kurumu inşa edeceklerini bildirdi. Brüksel’deki konferansta konuşan Bayramov, deprem sonrası Türkiye’ye 940 kişilik ekip gönderdiklerini, 5 bin 300 ton insani yardım ulaştırdıklarını ve ilgili kuruluşların hesabına 45 milyon dolar yatırdıklarını kaydetti. Bayramov, “Azerbaycan, bölgede 100 milyon dolar tutarında konut, kamu binası ve eğitim kurumu inşa edecektir” bilgisini paylaştı.







