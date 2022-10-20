Yediklerinize dikkat edin: 700 yıl önceki Kara Ölüm sağlığınızı etkiliyor

Kara Ölüm 1300'lerin ortalarında Avrupa'yı kasıp kavurduğunda insanların yarısına yakını öldü.

7 asırlık iskeletlerin DNA'sını analiz eden bilim insanları, insanların vebadan kurtulmasına yardımcı olan mutasyonların günümüz insanlarını etkileyen otoimmün hastalıklarla bağlantılı olduğunu ortaya çıkardı.

Kara Ölüm'de yaklaşık 200 milyona yakın insanın öldüğü tahmin ediliyor.

Araştırmacılar, bu kadar büyük bir olayın insan evrimini şekillendirmiş olması gerektiğinden şüpheleniyorlar. 206 antik iskeletin dişlerinden alınan DNA'yı analiz eden bilim adamları Avrupalı genlerin Kara Ölüm öncesinde ve sonrası diye kesin olarak tarihlendirebildiklerini söyledi.

İnsanların gen haritalarını değiştirecek kadar güçlü olan mutasyonlar şimdi sizi de etkiliyor olabilir.

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Araştırmacılar doğru mutasyona sahip olan insanların yaklaşık yüzde 40'ının vebayı atlatmasından sonra bu gen haritasının dünyanın dört bir yanına yayıldığına inanıyor.

Yediğimiz sebze ve meyvelerden evlendiğimiz insana kadar geniş bir skalası olan veba geni bu güne kadar bir çok insanın hayatını olumsuz etkiledi.

Sorun şu ki, 700 yıl önce atalarınızı hayatta tutmaya yardımcı olan, ancak bugün sağlığınıza zarar verebilecek olan iltihaplı bağırsak hastalığı Crohn's gibi oto-bağışıklık hastalıkları veba ile beraber daha da yaygınlaştı.

Araştırmacılar Kovid-19'un yeni hastalıklara davetiye çıkarmayacağını insan genetiği ile oynamadığını da tesbit etti.

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