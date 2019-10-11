Yemen katillerinden kara propaganda

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ve Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman

İki Körfez ülkesi, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusundaki PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütünü hedef aldığı operasyonunu hedef almaktan çekinmedi. Suudi Arabistan Devlet televizyonu Suud Dışişleri Bakanlığı’ndan ismi açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Riyad yönetiminin operasyonla ilgili endişesini Ankara’ya aktardığını bildirdi. Yayında, Suud dışişleri yetkilisinin Türkiye'nin terörü hedef alan operasyonunu "bölgesel güvenlik ve barışa tehdit" sözleriyle de skandala imza atıldı.

KAYNAKLARI TERÖR ÖRGÜTÜ

Öte yandan Suud ve BAE'ye yakın El-Arabiya kanalı, “Tel Abyat'a ilerleryen Türk güçleri 3 sivili öldürdü” başlıklı bir haberle Türkiye karşıtı propagandaya imza attı. Tel Abyat'ta Türkiye'nin kontrolü sağladığını yazan El-Arabiya ilerleme esnasında 3 sivilin öldürüldüğü yalanına sarıldı. El-Arabiya'nın haberi sadece YPG/PKK'lı kaynaklara dayandırması dikkat çekti. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasına milyonlarca dolar yardım sözü verdiği daha önce ortaya çıkmıştı. Suudi Bakanlar birkaç kez terör örgütü işgali altındaki bölgelere ziyarette de bulunmuştu.

10 dakikada 1 çocuk ölüyor

Yemen'de her 10 dakikada 1 çocuk ölüyor.

Yemen'e son 5 yıldır Riyad ve Abu Dabi tarafından ambargo uygulanıyor. BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) açıklamalarına göre, Yemen'de önlenebilir hastalıklardan dolayı "her 10 dakikada 1 çocuk" hayatını kaybediyor. BM İnsan Hakları Komisyonu'nun hazırladığı rapora göre ise Yemen'de en az 8,4 milyon kişi açlıktan ölmek üzere, 14 milyon kişi de acil yardıma muhtaç. Bu rakamlar, Yemen nüfusunun dörtte üçlük kısmına (22,4 milyon) tekabül ediyor.