Yemen'de 22 milyon kişi yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Yemen'de 22 milyondan fazla kişinin insani yardım ve korunmaya muhtaç olduğunu belirtti.

OCHA'nın yeni yılda Yemen'deki insani ihtiyaçlara ilişkin raporunda, ülkede çatışmaların tırmanması nedeniyle hâlâ insani krizin yaygın olduğu kaydedilerek, "Yemen'de yaklaşık 22,2 milyon kişi, insani yardıma veya korunmaya ihtiyaç duyuyor." denildi.

Ülkede "acil" yardıma ihtiyaç duyan kişilerin sayısının da Haziran 2017'den bu yana yaklaşık 1 milyon artarak 11,3 milyona çıktığı aktarıldı.

2015'ten bu yana çatışmalar sürüyor

Rapora göre, Yemen'de çatışmaların başladığı Mart 2015'ten 15 Ekim 2017'ye kadar, 8 bin 757 ölüm, 50 bin 610 yaralanma vakası kayıtlara geçti.

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Ülkede 3 milyondan fazla kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkat çekilen raporda, yaklaşık 17,8 milyon kişinin gıda güvensizliği, 16 milyon kişinin güvenli su ve altyapı hizmetlerine, 16,4 milyon kişinin yeterli sağlık hizmetlerine erişmede sıkıntı yaşadığı ifade edildi.