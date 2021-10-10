Yemen'de valiye suikast girişimi: Dört kişi hayatını kaybetti

Yemen hükümetine bağlı SABA ajansının haberine göre, ülkenin güneyindeki Aden vilayetine bağlı Et-Tevahi kenti yakınlarında Vali Lemles'in aracının geçişi sırasında yola yerleştirilen bomba infilak etti.

Aden Valisi Lemles'in suikast girişiminden kurtulduğu, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve 4 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların Tevahi bölgesindeki Bahsib Askeri Hastanesine kaldırıldığı kaydedildi.

Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Aden'de konvoyları korkunç bir suikast girişimiyle hedef alınan Tarım Bakanı ve Aden Valisi'nin güvenliği sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Abdulmelik, saldırının faillerinin bulunması ve güvenliğin artırılması talimatı verdi.

Tarım Bakanı Salim es-Sokotri ve Aden Valisi Aden Valisi Lemles de yaptıkları açıklamada, durumlarının iyi olduğunu belirterek, söz konusu saldırının kendilerini Yemen'e hizmetten alıkoymayacağını ifade etti.

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