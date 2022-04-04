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Dünya Yemende ateşkes mümkün mü?
ORTADOĞU

Yemen'de ateşkes mümkün mü?

Yemen’de 2014’ten bu yana devam eden ve 400 bin kişinin öldüğü savaşta, İran destekli Husi milislerle Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon arasında iki aylık ateşkes anlaşmasına varıldı. Ancak taraflar arasındaki derin görüş ayrılıkları sebebiyle, ateşkesin her an bozulabileceğinden endişe ediliyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yemende ateşkes mümkün mü?
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Yemen’de 2014’te bu yana devam eden savaşta, İran destekli Husi milislerle Suudi Arabistan’ın öncülüğündeki koalisyon arasında iki aylık ateşkes anlaşmasına varıldı. Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğunda gerçekleştirilen ateşkesin kalıcı olması noktasında ise ciddi şüpheler var. En son 2016’da ülke çapında silahların susmasında uzlaşan taraflar, sonrasında yeniden hızlı ve yoğun bir çatışma sürecine girmişti. Yemen’deki iç savaşta 400 bine yakın insanın yaşamını yitirdiği kaydediliyor.

Ateşkesin kalıcı olamamasında İran ve Suudi Arabistan cephelerinin Yemen’deki olaylara bakışındaki farklılık birinci derecede rol oynuyor.

TARAFLARIN DURUŞU

  • Bir yandan güney sınırlarını güvenli hale getirmek isteyen Suudi Arabistan, diğer yandan İran’ın Arap Yarımadası’ndaki etkisini azaltmaya çalışıyor. 2014’ten beri Yemen’in başkenti Sana’yı işgal altında tutan Husilere yönelik saldırılarını yoğunlaştıran Riyad, düzenlediği hava saldırılarında binlerce sivilin ölümüne yol açmakla suçlanıyor. İran ise ateşkes süreçlerini tamamen Husilere silah ve mühimmat desteği için fırsata çevirirken, bu politikasıyla Yemen’deki savaşın uzamasına ve barışçıl bir sonuca ulaşılamamasına neden oluyor.

SİVİLLER TEK KURBAN

Ortadoğu’nun iki büyük gücünün savaşına sahne olan Yemen’de, çatışmaların en büyük yükünü siviller taşıyor. Kendilerini birden bire acımasız bir rekabetin ortasında bulan Yemenliler, ülkelerinde gerçekleşmekte olan savaşın tek kurbanı konumunda. Suudi Arabistan ve müttefiklerinin uyguladığı abluka nedeniyle gıdaya ve ilaca ulaşmakta zorlanan halk, aynı zamanda İran’ın müttefiki olan Husilerin ağır ideolojik baskısıyla da karşı karşıya bulunuyor. Yemen’in dinî ve ideolojik manzarasındaki hızlı değişim ise, bu denklemin en dikkat çekici tarafını oluşturuyor.

Milyonlar, yoksulluk sınırının altında

  • BM tarafından hazırlanan güncel raporlar, Yemen’de 25 milyon insanın yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi verdiğini ortaya koyuyor. 2014’ten bu yana devam eden çatışmalar yüzünden, şimdiye kadar 4 milyon insan yaşadığı yerleri terk etmek zorunda kalırken, 2 milyon çocuğun da okula gidemediği belirtiliyor. Öte yandan, açlık da Yemen halkını tehdit eden bir başka problem. Ciddi bir kesimi çocuklar ve gençler olmak üzere, yüz binlerce kişinin yeterli beslenme imkânlarına kavuşamadığı kaydediliyor.
Yemen halkı sahipsiz
DÜNYA
Yemen halkı sahipsiz

Yemen'de iki aylık ateşkes
DÜNYA
Yemen'de iki aylık ateşkes


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